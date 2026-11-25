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Este miércoles, en Voetbalpraat se debate la posibilidad de utilizar a Frenkie de Jong como defensa en la selección de Países Bajos. El centrocampista jugó en el centro de la defensa del FC Barcelona ante el FC Sabah, en un partido que el conjunto azulgrana ganó por 1-4.

«Siempre me ha parecido una opción», opina Bram van Polen. «Aunque espero que conduzca el balón hacia delante un poco más de lo que lo ha hecho esta noche».

«Ahí reside su gran calidad», continúa el exlateral derecho del PEC Zwolle. «Pero esta noche jugó sobre seguro. Fue casi demasiado fácil. Si el Barcelona aceleraba un poco, los superaba con facilidad».

«Es un jugador muy inteligente. De verdad podría acabar jugando en esa posición», afirma Van Polen, que ve lo que De Jong podría aportar a la defensa de Países Bajos. «Junto a Van Dijk. Me lo imagino».

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«Que conduzca el balón hacia delante de vez en cuando y defienda adelantado. Por ejemplo, que salga a marcar al 10 rival», plantea el analista como posible escenario futuro.

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Arnold Bruggink tiene sus dudas. «Si ves cómo entiende Xavi el fútbol. Y luego ves a Frenkie de Jong y Joey Veerman jugando uno al lado del otro».

«Pero también puedes poner a Frenkie de Jong de lateral izquierdo. Ahí también lo haría bien», dice Bruggink, impresionado por la versatilidad del centrocampista de formación.

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Van Polen prosigue: «Frenkie podría aportar mucho jugando desde atrás. Ahí puede ofrecer algo sorprendente. Siempre me acuerdo de la época en la que jugaba en el Ajax junto a De Ligt. Lo hizo realmente de maravilla».