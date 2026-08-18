Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, dejó una señal llamativa tras el traspaso oficial de Rodri al Barcelona, después de reaccionar con un "me gusta" al primer vídeo publicado por el Manchester City para despedir al centrocampista español, en un momento en el que el argentino continúa con sus intentos de abandonar su club y fichar por el conjunto catalán.

El vídeo publicado a través de las cuentas del Manchester City despertó especial interés, después de repasar los momentos más destacados de Rodri durante los siete años que pasó en el Etihad Stadium, antes de que Álvarez optara por pulsar el botón de "me gusta", en un gesto que parece sencillo, pero que tiene un significado especial teniendo en cuenta las circunstancias que vive el delantero argentino.

Rodri logró lo que persigue Álvarez

Según informó el diario "Sport", la reacción de Álvarez llega en un momento sumamente delicado, después de que Rodri lograra completar el paso que el delantero del Atlético de Madrid intenta dar desde hace meses.

El centrocampista español puso fin a su etapa con el Manchester City, tras mostrar su deseo de vivir una nueva experiencia, antes de que el club inglés alcanzara un acuerdo con el Barcelona respecto a su traspaso a las filas del conjunto catalán.

En cuanto a Álvarez, sigue atrapado en el Atlético, pese a su deseo declarado de cambiar de destino y cumplir su sueño de jugar con la camiseta del Barcelona.

El delantero argentino había dejado clara su postura durante la disputa del Mundial, cuando dijo: "Lo mejor para ambas partes es el traspaso, y quiero cumplir mi sueño", sin mencionar al Barcelona por su nombre.

Desde entonces, el Barcelona continúa con sus intentos por allanar el camino de la operación, mientras que el Atlético de Madrid se mantiene firme en su postura de no desprenderse fácilmente del jugador, por lo que la operación sigue siendo complicada hasta ahora, pese a que persiste el deseo de Álvarez de marcharse y de hacer del Barcelona su destino preferido.

Lee también:

Rodri se beneficia de la salida de Ferran Torres del Barcelona

Un pasado como compañeros une a Rodri y Álvarez

La reacción de Álvarez al vídeo de despedida de Rodri adquiere una relevancia adicional teniendo en cuenta la relación que los unió en el Manchester City.

La presencia de ambos jugadores en el equipo inglés coincidió durante las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, cuando compartieron vestuario en uno de los periodos más exitosos de la trayectoria de Rodri.

En 2024, Rodri se proclamó campeón de la Premier League con el Manchester City, antes de desempeñar un papel decisivo en la conquista de la Eurocopa por parte de España, para luego cerrar el año con la obtención del Balón de Oro.

Dos años después, Rodri afronta un nuevo reto con el Barcelona, mientras que Álvarez se encuentra en una situación completamente distinta, después de que su deseo de fichar por el club catalán chocara con la postura del Atlético de Madrid.

El Manchester City despide a Rodri

El Manchester City se esmeró en despedir a su exestrella de una forma especial, tras publicar varios vídeos y materiales que repasan sus momentos más destacados con el equipo, junto a un mensaje que Rodri dirigió a la afición del club, una imagen suya con el Balón de Oro, un diseño que incluye todos sus títulos, además de un conjunto de fotografías que documentan su trayectoria en Mánchester.

El "me gusta" de Álvarez llegó en el primer vídeo publicado por el club inglés para despedir a Rodri.

El mensaje indirecto apunta a la diferencia entre los caminos de ambos jugadores; el Manchester City aceptó anteriormente la salida de Álvarez al Atlético de Madrid cuando el jugador consideró que había llegado el momento de vivir una nueva experiencia, mientras que ahora afronta una mayor dificultad para regresar al Barcelona y cumplir su deseo.

Rodri se niega a comentar el futuro de Álvarez

Durante la presentación de un nuevo jugador en el Barcelona, Rodri recibió una pregunta sobre la situación de Álvarez, pero prefirió no entrar en detalles sobre el futuro de su excompañero.

El centrocampista español dijo: "No suelo hablar de jugadores que no pertenecen al club. Solo puedo decir que es un jugador buenísimo, y que puede aportar mucho a cualquier equipo, porque es uno de los mejores jugadores".

Y añadió: "Sé que Deco y su equipo trabajan para construir la mejor plantilla posible, y eso les corresponde a ellos".