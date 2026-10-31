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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Una nueva oportunidad: la lesión de Reus le da un salvavidas al profesional del Al-Ittihad

Richard Ríos
D. Lopy
J. Wissing
Al Ittihad vs Al-Ain
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¿Quién reemplazará al jugador colombiano?

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al Ittihad, ya tiene decidido quién será el jugador que sustituirá al colombiano Richard Ríos en el centro del campo durante el duelo ante el Al Ain de Emiratos en la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al Ittihad recibirá al Al Ain el lunes pasado mañana, en el estadio Al Inma de Yeda, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que Wissing ha decidido alinear al senegalés Dion Lopy en el centro del campo para suplir a Richard Ríos, que sufre una lesión en estos momentos.

Ríos sufrió una lesión en la articulación del pie izquierdo apenas 8 minutos después del comienzo del partido ante el Abha, ayer viernes, en la duodécima jornada de la Liga Roshn, por lo que se confirma su ausencia en el partido ante el Al Ain.

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02 nov 2026

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Según el diario saudí "Asharq Al Awsat", la ausencia se extenderá también al duelo ante el Neom, el próximo viernes, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.

La ausencia de Ríos será una tabla de salvación para Dion Lopy, quien se había alejado del once titular en el último periodo de forma sorpresiva, después de haber sido uno de los elementos importantes para el técnico alemán al inicio de la temporada.

Lopy jugará junto a Mukhtar Ali en el centro del campo, acompañados por la estrella argelina Houssem Aouar con funciones más orientadas al ataque.

El Al Ittihad afronta el partido buscando lograr su segunda victoria consecutiva, ya que ha ganado un encuentro, perdido otro y empatado en el tercero, lo que lo sitúa en el octavo puesto del grupo Oeste con 4 puntos.

En cambio, el Al Ain está realizando una temporada excepcional, pues lidera el grupo Oeste con el pleno de puntos (9 puntos), cosechados tras ganar sus tres primeros partidos, entre ellos su histórica victoria ante el Al Nassr por 4-0 en la primera jornada.

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