Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

Traducido por

Una nueva marca histórica... ¿Seguirá Yamal los pasos de Pelé en su primer Mundial?

España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
L. Yamal
Pau Cubarsí
España
Bélgica
EE. UU.

El jugador español será titular ante Bélgica

Lamine Yamal puede hacer historia: si marca ante Bélgica en cuartos del Mundial, igualará el récord de Pelé.

España se mide a Bélgica en el estadio SoFi de Los Ángeles en los cuartos de final del Mundial 2026.

En la alineación titular española aparecen Lamine Yamal y su compañero en el Barcelona, el defensa Pau Cubarsi, ambos menores de 20 años.

Según Opta, es la primera vez en 68 años que España alinea a dos jugadores menores de 20 años en cuartos de final.

La última selección en lograrlo fue Brasil en 1958, cuando Pelé, con solo 17 años, enfrentó a Gales.

World Cup
España crest
España
ESP
Belgium crest
Belgium
BEL

En aquel encuentro, Pelé anotó su primer gol en la Copa del Mundo, lo que llevó a Brasil a las semifinales y, finalmente, a su primer título.

Yamal aspira a imitar a Pelé en su primer Mundial: marcar en cuartos —sería su segundo gol—, alcanzar las semifinales y, de nuevo, el título.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google