Una nueva marca histórica... ¿Seguirá Yamal los pasos de Pelé en su primer Mundial?

Lamine Yamal puede hacer historia: si marca ante Bélgica en cuartos del Mundial, igualará el récord de Pelé.

España se mide a Bélgica en el estadio SoFi de Los Ángeles en los cuartos de final del Mundial 2026.

En la alineación titular española aparecen Lamine Yamal y su compañero en el Barcelona, el defensa Pau Cubarsi, ambos menores de 20 años.

Según Opta, es la primera vez en 68 años que España alinea a dos jugadores menores de 20 años en cuartos de final.

La última selección en lograrlo fue Brasil en 1958, cuando Pelé, con solo 17 años, enfrentó a Gales.

En aquel encuentro, Pelé anotó su primer gol en la Copa del Mundo, lo que llevó a Brasil a las semifinales y, finalmente, a su primer título.

Yamal aspira a imitar a Pelé en su primer Mundial: marcar en cuartos —sería su segundo gol—, alcanzar las semifinales y, de nuevo, el título.