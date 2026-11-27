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Hansi Flick ha recibido un pequeño contratiempo a dos días de visitar al Deportivo de La Coruña, después de que Marc Bernal se ausentara del entrenamiento por unas leves molestias físicas derivadas de la acumulación de cargas de trabajo.

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Según informa el diario español Sport, Marc Bernal no participará en la sesión de entrenamiento prevista para este viernes debido a unas molestias físicas que obligan a actuar con prudencia.

El centrocampista, que viajó a Azerbaiyán con el resto de la expedición del Barcelona, se sometió el jueves a pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Tras las pruebas, se decidió que el jugador descansara para evitar que se agravaran las molestias que padece.

Las cámaras de Sport captaron la llegada de Marc Bernal a las instalaciones del Barcelona este viernes a las 10:55 horas, solo cinco minutos antes del inicio de la sesión.

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Hansi Flick suele citar a sus jugadores hora y media antes del entrenamiento, pero quienes deben realizar un programa específico al margen del grupo disponen de mayor flexibilidad en el horario de llegada.

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Optimismo prudente

Pese a que Bernal no se ha entrenado este viernes, en el club y en el entorno del jugador reina el optimismo sobre la posibilidad de que llegue a tiempo para el partido ante el Deportivo de La Coruña.

El plan pasa por que el centrocampista pueda entrenarse con normalidad este sábado junto al resto de sus compañeros para formar parte de la convocatoria que viajará a Galicia.

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Por ahora, el cuerpo técnico prefiere manejar con cautela la situación del jugador y concederle un día más de descanso antes de su vuelta a los entrenamientos.

Con un calendario especialmente apretado y el esperado duelo ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico no quiere arriesgar innecesariamente con el centrocampista de Berga.

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Un rendimiento notable

El Barcelona afronta el tramo final de 2026 ante desafíos crecientes tanto en el ámbito nacional como en el continental, con Hansi Flick decidido a mantener la estabilidad del equipo y seguir luchando por los títulos, al tiempo que aumenta la presión derivada de la sucesión de partidos y la multitud de compromisos.

El conjunto azulgrana se ha consolidado como un firme aspirante en LaLiga esta temporada, tras mostrar un nivel ofensivo notable desde el inicio del campeonato y lograr victorias holgadas ante varios rivales, entre ellas el 5-0 al Elche, el 2-0 al Athletic Club, el 5-0 al Valencia y el 7-2 al Racing de Santander.

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El Barcelona también ha demostrado una gran capacidad para sacar adelante partidos difíciles lejos de su estadio, tras imponerse al Sevilla por 3-1 y al Real Betis por 5-2, además de llevarse los tres puntos del campo del Atlético de Madrid con un triunfo por 2-1, un resultado que reforzó su posición en la pelea por el liderato de la Liga.