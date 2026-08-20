La temporada 2026/27 de la Premier League arranca este fin de semana y no sorprende que los aficionados al fútbol de todo el mundo ya estén fantaseando con lo que puede traer la nueva campaña. Con tres de los seis grandes tradicionales, Chelsea, Liverpool y Manchester City, nombrando a nuevos entrenadores con filosofías futbolísticas contrastadas centradas en la presión, el control y la dominación, la nueva temporada promete ser una delicia táctica.

Casualmente, la última vez que la Premier League vivió una ola de nombramientos ilusionantes en los banquillos fue hace exactamente 10 años, en la temporada 2016/17, tras las llegadas de Pep Guardiola al Manchester City, Jose Mourinho al Manchester United y Antonio Conte al Chelsea. Esta también será la primera temporada sin Pep Guardiola en la Premier League exactamente una década después de su nombramiento en el Manchester City, con el español habiendo ganado seis de los 10 títulos de liga que disputó con un porcentaje de victorias del 60 %. Sus seis títulos llegaron en un periodo de siete años, con una racha sin precedentes de cuatro campeonatos consecutivos entre 2021 y 2024. Sin duda, los clubes rivales estarán encantados con su salida, ya por fin confirmada.

La nueva campaña ha abierto ahora la puerta a que un club del top 6 presente su candidatura y potencialmente domine, con el Arsenal de Mikel Arteta como favorito para retener el título que ganó la pasada temporada. Es una afirmación lógica porque el Arsenal tiene la plantilla más asentada tanto en términos de personal como tácticos, es el vigente campeón y, lo más importante, los otros clubes del top 6 también atraviesan un periodo de transición con nuevos entrenadores al mando. La reciente victoria del Arsenal por 3-0 en la Community Shield sobre el Manchester City de Maresca disipó cualquier duda sobre sus intenciones esta temporada, ya que el Arsenal apenas tuvo que pisar el acelerador para deshacerse del subcampeón del año pasado.

Sin embargo, otro club del top six podría pelear por el título debido al impacto del Mundial 2026 en el estado físico y la fatiga de los jugadores. Con Saliba y Timber ya fuera en el inicio de la temporada y varios futbolistas regresando del torneo, la profundidad de plantilla del Arsenal podría verse exigida. En consecuencia, Arteta podría priorizar la Liga de Campeones de la UEFA, especialmente después de perder por poco la final de la pasada temporada ante el PSG en una dolorosa tanda de penaltis. Serán optimistas pensando que pueden dar un paso más esta temporada en su búsqueda por convertirse por fin en campeones de Europa por primera vez en su historia.

La ausencia de fútbol europeo para técnicos como Xabi Alonso en el Chelsea y Roberto De Zerbi en el rival londinense Tottenham podría generar una ventaja injusta para ambos equipos, ya que los dos entrenadores son técnicos de ideas que buscarán aprovechar el tiempo extra en el campo de entrenamiento sin viajes europeos entre semana que les afecten, por lo que esto podría acelerar sus proyectos. En el caso del Chelsea, la última vez que ganó el título de liga fue hace exactamente 10 años, en la temporada 2016/17, en la primera campaña de Antonio Conte, después de que el Chelsea hubiera terminado 10.º la temporada anterior sin distracciones europeas, una situación sorprendentemente similar a la que encontraría Xabi Alonso, con el Chelsea habiendo acabado también 10.º la pasada temporada. Básicamente, el club londinense ya ha estado antes en esta situación y la aprovechó al máximo en su beneficio, así que no hay motivo para sugerir que la historia no pueda repetirse si las estrellas vuelven a alinearse perfectamente para ellos.

Pero los cambios en los banquillos no son la única razón por la que la temporada 2026/27 puede resultar tácticamente fascinante, ya que la propia liga parece estar entrando en un nuevo ciclo táctico. Echando la vista atrás a la Premier League 2025/26, hubo varias tendencias que destacaron. Las tendencias tácticas de la pasada temporada giraron en gran medida en torno al fútbol directo, el dominio a balón parado y la presión orientada al hombre como claves.

En cuanto al fútbol directo, la mayoría de los equipos se sintieron más cómodos saltándose la primera fase de la presión en lugar de insistir en salir jugándola. Esto se tradujo en más saques de puerta en largo, más ataques directos, más duelos aéreos y una mayor disposición a sacrificar posesión por territorio. La presión orientada al hombre se volvió tan habitual que salir en corto desde el portero invitaba al peligro para el equipo en posesión, así que simplemente superar la presión por arriba era una forma de sortearla. Los equipos parecían cada vez más interesados en una posesión eficiente que en una posesión máxima, y la liga promediaba alrededor de 713 pases completados por partido, un 4,68 % menos que en 2024/25 y un 8,59 % menos que el récord de dos temporadas antes.

Como resultado, los delanteros centro tradicionales volvieron a ser cada vez más valiosos. Haaland siguió siendo la referencia, pero la liga también vio grandes temporadas de jugadores como Igor Thiago, Calvert-Lewin, Welbeck y otros que actuaban en roles más tradicionales de delantero, y no solo por los goles; también ofrecían una salida aérea para superar la presión cuando sus porteros jugaban en largo, fijaban a los centrales, ocupaban el área y aportaban presencia a balón parado. En un momento de la temporada, la liga iba camino de registrar la mayor proporción de goles de cabeza de su historia, con un 21,3 % de los goles llegando de cabeza tras 11 jornadas, en comparación con el 15,6 % de la temporada anterior.

Una gran tendencia táctica fue que las jugadas a balón parado se convirtieran en un arma aún mayor, ya que los equipos trataban los córners, los tiros libres, los saques de banda largos y los saques de banda en campo rival como fases ofensivas diseñadas, en lugar de simples formas de reanudar el juego. Los saques de banda largos llamaron especialmente la atención. Opta descubrió que se habían marcado 14 goles tras saques de banda largos en 2024/25, la cifra más alta de la historia, y eso ayudó a desencadenar un énfasis todavía mayor en ellos en 2025/26. Al comienzo de la 2025/26, los equipos de la Premier League promediaban 3,03 saques de banda largos al área rival por partido, casi el doble de la tasa más alta de la década anterior.

La pregunta, por tanto, no es si estas tendencias tácticas sobrevivirán en 2026/27, sino si la nueva generación de entrenadores de la Premier League puede encontrar formas de contrarrestarlas. Si el fútbol directo, la presión orientada al hombre y el poderío a balón parado estuvieron entre los rasgos definitorios de la pasada temporada, la próxima batalla táctica tratará sobre quién puede resolver antes esos problemas. Con Guardiola ya fuera de la banda y Alonso, Iraola, Maresca y el resto de la nueva generación intentando imponer sus filosofías en la liga, la 2026/27 podría ser la temporada que determine cómo será realmente la próxima era táctica de la Premier League.