¿Una nueva estrella en la selección holandesa para el Mundial? «Con el balón es casi más rápido que sin él»

Crysencio Summerville, que nunca había sido convocado por la selección holandesa, participará en su primer Mundial con los Países Bajos. El diario De Telegraaf consultó a algunos de sus exentrenadores para conocer su reacción.

Dirk Kuijt, quien lo dirigió en la cantera del Feyenoord, declaró: «Me alegro mucho por Cry. Sigo en contacto con él de vez en cuando. Creo que es una buena elección de Ronald Koeman».

«Es un jugador especial: tiene mucha velocidad y un toque imprevisible; ese tipo de futbolistas son muy difíciles de marcar», añade sobre el extremo del West Ham United.

Alfons Groenendijk lo debutó en la Eredivisie con el ADO Den Haag: «Tiene descaro y agallas; creer en sus cualidades es un placer para la vista».

El exentrenador destaca que se ha fortalecido físicamente en Inglaterra y que mantiene sus cualidades con el balón: «Tiene auténticas armas. Es goleador, puede jugar por fuera o por dentro y es tremendamente rápido».

Con el balón es aún más veloz y posee un pase casi imparable; cualidades cada vez más raras en el fútbol», concluye.

Kuijt espera verle en el Mundial y afirma: «Cry demostrará su valía y convencerá a Koeman de que, si necesita algo diferente en ataque, siempre puede contar con él. Está listo para tener un papel importante con Holanda».