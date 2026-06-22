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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una nueva esperanza... ¿Qué dijo Mohamed Salah tras la histórica victoria en el Mundial?

M. Salah
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Un logro que el pueblo recordará...

Mohamed Salah, estrella de Egipto, mostró orgullo y gratitud tras la histórica victoria de los Faraones en el Mundial.

La selección de Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda y lidera su grupo con 4 puntos tras empatar 1-1 con Bélgica.

Tras el partido, Salahdeclaró a la FIFA: «No sé cómo expresarlo, es un logro increíble para todos los jugadores y el cuerpo técnico».

«Tenemos la oportunidad de pasar a la siguiente ronda como líderes y, con el tiempo, quizá el pueblo egipcio lo recuerde como el mayor logro de nuestra historia», añadió.

Egipto dominó el encuentro del Grupo 7 y marcó tres goles en momentos clave, mientras Nueva Zelanda solo anotó uno. 

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Con este triunfo, los “Faraones” suman 4 puntos, lideran provisionalmente el grupo y mantienen viva la ilusión de alcanzar por primera vez la segunda ronda.

La victoria representa un hito para el fútbol egipcio, que llevaba años esperando triunfar en la máxima cita mundial. 

El ‘Faraón’ elogió el espíritu de equipo y el sacrificio de sus compañeros, y subrayó que el mérito es de todos.

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