Una nueva era en el fútbol... La FIFA revoluciona el sistema de traspasos

Tras una reunión en Ciudad de México, la FIFA anunció cambios radicales en el reglamento sobre el estatuto y los traspasos de jugadores.

Según el diario «AS», estas medidas culmina dos años de negociaciones con la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), las federaciones deportivas y la Asociación de Clubes Europeos, periodo marcado por múltiples litigios, entre ellos el del francés Lassana Diarra contra la FIFA.

El pasado lunes la FIFA informó que había alcanzado un acuerdo extrajudicial con el exjugador francés Lassana Diarra, tras un prolongado litigio sobre el reglamento de traspasos internacionales.

Estas normas, creadas en 2001, se han revisado a fondo y las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Las principales novedades son una mayor participación de los jugadores en los traspasos y la aprobación definitiva de las cláusulas de rescisión.

Cláusula del 5 % para los jugadores

A partir de ahora, los jugadores recibirán un 5 % de sus derechos de traspaso, sistema ya vigente en España que se extiende globalmente.

Quienes ganen menos de 150 000 euros al año deberán recibir el 5 % de la prima fija de traspaso. Podrán renunciar parcialmente a este derecho, pero su porcentaje nunca será inferior al mayor de:

a) El salario fijo del jugador en el último año de su contrato con el club de destino.

b) El 2,5 % del total de la tasa de traspaso fija.

En caso de litigio, competencia del Tribunal de Fútbol de la FIFA, los pagos atrasados devengarán un interés del 8 %.

Cláusulas de penalización

A partir de ahora, las cláusulas de rescisión serán una sección fija en todos los contratos entre futbolistas y clubes.

Ambas partes deberán incluir una cláusula que las exima de esa obligación, algo que ya existe en España pero que otras federaciones han rechazado; ahora se garantiza la libre circulación de los futbolistas.

Además, se plantea una ley que autoriza a los clubes a ofrecer contratos de hasta cinco años a jugadores menores de 18 años (en vez del límite actual de tres).

Para firmarlos, el jugador debe llevar un tiempo mínimo en el club y cumplir requisitos económicos; además, cada entidad tiene un tope anual de estos contratos.

Plataforma global para el diálogo social

Para ello se ha creado una plataforma global de diálogo social con la FIFA, la FIFPro, la WLA y la EFC.

Por regla general, las decisiones, recomendaciones y acuerdos se adoptan por consenso entre los interlocutores sociales y la FIFA. Una vez alcanzado, la FIFA aplica los resultados dentro de su marco normativo.

La FIFA solo podrá rechazar un acuerdo si demuestra que incumple obligaciones legales, vulnera compromisos vinculantes, le impone cargas financieras u operativas excesivas o la expone a riesgos legales.

Si esto ocurre, la FIFA debe presentar pruebas que respalden su decisión a los socios sociales. De no hacerlo, iniciará el trámite de ratificación de los cambios acordados.

Si no hay consenso, se mantiene la normativa vigente.

Líneas de actuación específicas para la plataforma de diálogo social

Las modificaciones propuestas fijan líneas de actuación para la plataforma de diálogo social, entre las que se incluyen:

a) El Sistema de Regulación y Transferencias (RSTP)

b) Sistemas nacionales de traspasos y apoyo al diálogo social

c) El bienestar de los jugadores, las normas de salud y seguridad laboral y las disposiciones sobre embarazo, adopción y permiso familiar.

Todo ello implica retirar las demandas y reclamaciones presentadas por la Unión Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) y sus federaciones miembro contra la FIFA y su organismo regulador, incluidas las relacionadas con el sistema de traspasos.

Asociación estratégica.

Como parte del proceso descrito y a modo informativo, la FIFA firmará un memorando de entendimiento con la FIFPro. siempre que la FIFPro y sus federaciones miembro retiren todas las reclamaciones y demandas judiciales presentadas, reflejando así los cambios propuestos

La FIFA, como organismo rector del fútbol mundial, mantendrá todos sus compromisos, conforme a sus Estatutos y a la normativa general.