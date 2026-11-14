Una noche sin respuestas en Portugal: Bruno Fernandes rompe su silencio tras la estrepitosa caída

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Bruno Fernandes, capitán de la selección de Portugal y centrocampista del Manchester United, se negó a rendirse tras la abultada derrota ante Dinamarca por 4-1, afirmando que el objetivo del equipo sigue siendo terminar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación.

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Subrayó que la derrota sufrida por la selección en Braga no supone el final de su camino, y que tiene por delante una nueva oportunidad para asegurar el primer puesto en el próximo enfrentamiento ante Gales, pese al decepcionante rendimiento que ofreció el equipo.

Fernández habló en una entrevista con el canal portugués “11”, tras la derrota que describió como una noche difícil que debe afrontarse como una oportunidad para aprender y revisar los errores.

El capitán de la selección reconoció que Portugal no logró ejecutar su plan de la manera requerida, ni consiguió imponer su estilo de juego habitual, señalando que el equipo no ofreció el nivel esperado y que hay muchos aspectos que necesitan mejorar antes del próximo partido.

El jugador del Manchester United explicó que la selección portuguesa depende en gran medida de su fuerza en el centro del campo, pero que Dinamarca logró cerrar los espacios en la zona central e impidió a sus jugadores aprovechar esa arma.

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Añadió que el rival gestionó con inteligencia la forma de jugar de Portugal, lo que dificultó la tarea de penetrar y generar ocasiones, y llevó al equipo a buscar soluciones ofensivas por las bandas en lugar de apoyarse en los movimientos y los pases en profundidad.

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Fernández indicó que recurrir a las bandas no otorgó a Portugal la eficacia esperada, ya que el equipo se apoyó en los duelos individuales y en el envío de balones al área, pese a ser consciente de la capacidad de la selección danesa para lidiar con ese estilo.

Afirmó que el rival fue fuerte en ese aspecto, y que además mostró gran eficacia de cara a portería, aprovechando las ocasiones que se le presentaron para marcar sus goles, lo que contribuyó a ampliar la diferencia y a dificultar el regreso de Portugal al partido.

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El capitán de la selección no intentó quitar importancia a la magnitud del tropiezo, pues reconoció que el equipo cometió errores evidentes y que su rendimiento durante el encuentro no fue del todo positivo.

Pero al mismo tiempo rechazó considerar que el partido careciera de puntos de los que sacar provecho, destacando que el cuerpo técnico y los jugadores están obligados a analizar lo sucedido y a identificar los aspectos que no funcionaron correctamente, manteniendo los elementos positivos que aparecieron pese al abultado resultado.

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Fernández recordó el arranque de la selección portuguesa en la Liga de Naciones de la UEFA, tras haber logrado la victoria en sus cuatro primeros partidos, considerando que estos resultados confirman que el equipo tiene una oportunidad real de terminar el grupo en el primer puesto.

Dijo que la derrota ante Dinamarca no exige cambiar los objetivos ni renunciar a las aspiraciones, aclarando que las cuentas no han cambiado y que asegurar el liderato sigue dependiendo de lo que ofrezca la selección en su último partido.

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El capitán de Portugal cerró sus declaraciones subrayando la necesidad de afrontar con positividad y entusiasmo el próximo enfrentamiento, y de centrarse en cosechar los tres puntos que el equipo no logró conseguir ante Dinamarca.

Portugal solo necesita un punto en su partido ante Gales para asegurar el liderato del grupo, lo que brinda a los jugadores la oportunidad de superar los efectos de la derrota y recuperar el equilibrio.

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Fernández insistió en que el objetivo no ha cambiado, y que la respuesta al tropiezo debe llegar a través del rendimiento y el resultado en el próximo encuentro.