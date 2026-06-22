«Una noche que quizá no termine»... ¿Y si el «guion de terror» se hiciera realidad en el partido Irak-Francia?

Francia e Irak se enfrentarán el lunes por la tarde en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en la tercera jornada del Mundial 2026. Sin embargo, fuertes tormentas eléctricas podrían interrumpir el partido durante horas, un hecho sin precedentes en este torneo.

Según CBS News, que ha emitido un aviso urgente, se esperan fuertes tormentas entre las 14:00 y las 19:00, hora local, justo cuando está programado el encuentro.

La cadena advierte de «numerosas tormentas eléctricas, fuertes vientos, rayos intensos y riesgo de tornados aislados», lo que podría complicar el desarrollo del partido.

Aunque la FIFA organiza el torneo, no puede intervenir en el protocolo de seguridad de EE. UU., pues las normativas federales prevalecen y el estadio no cuenta con techo retráctil.

La normativa local indica que, al detectarse un rayo dentro de un radio de 13 km, el partido se detiene de inmediato, lo que obliga a evacuar a público y jugadores y a esperar 30 minutos sin nuevas descargas antes de reanudar el encuentro; si se escuchan más truenos, el reloj se reinicia.

En Estados Unidos la suspensión puede alargarse sin límite, como sucedió en la Copa Mundial de Clubes del año pasado, cuando se aplazaron seis partidos, entre ellos el de octavos entre Chelsea y Benfica (4-1 tras la prórroga), que terminó 4 horas y 38 minutos después de su inicio por varias interrupciones debido a tormentas eléctricas.

La Agencia Nacional de Meteorología de EE. UU. enviará equipos a cada sede para vigilar el tiempo en directo y decidir rápidamente si se suspende, evacúa o reanuda el partido. En tormentas intensas, aconseja cancelar, aplazar o mover el partido a un recinto cubierto.

El reglamento de la Copa del Mundo solo contempla las condiciones meteorológicas para interrumpir el juego o cerrar el techo, y el artículo 20 indica que, si el partido empezó con el techo abierto, si se deteriora el tiempo, el árbitro, tras consultar con el director de partido de la FIFA, puede ordenar cerrar el techo», pero eso no aplica en el estadio abierto de Filadelfia.

Las tormentas eléctricas y el calor extremo complican la organización, que se guía por la experiencia de la Copa Mundial de Clubes. Todo indica que será una noche larga y difícil para aficionados y jugadores, sobre todo para los “madrugadores” que sigan el partido de madrugada.