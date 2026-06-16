Kylian Mbappé hizo historia al ser titular con Francia ante Senegal este martes en el Mundial 2026.

Según Transfermarkt, al salir de titular contra Senegal este martes, Mbappé disputó su partido internacional 99 con Francia.

Con 27 años, el delantero del Real Madrid se acerca al centenar de encuentros con Les Bleus.

Con este partido 99, Mbappé entra en el top 10 de jugadores franceses con más encuentros internacionales.

La lista de los diez jugadores con más partidos en la historia de la selección francesa incluye a una élite de leyendas: el portero Hugo Lloris encabeza la lista con 145 partidos internacionales, seguido de cerca por el sólido defensa Lilian Thuram, en segundo lugar con 142 partidos.

En el tercer puesto, empatados con 137 partidos, figuran Olivier Giroud y Antoine Griezmann, seguidos por Thierry Henry, con 123.

En la segunda mitad de la lista, “La Roca” Marcel Desailly ocupa el sexto puesto con 116 partidos, por delante de la leyenda Zinédine Zidane, séptimo con 108, y de Patrick Vieira, octavo con 107. Didier Deschamps, actual seleccionador, suma 103, y Mbappé cierra el top-10 con 99.