Una noche negra... ¡Messi y Yamal acorralan al Real Madrid en la final del Mundial!

El domingo se disputará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un duelo que trasciende lo deportivo al enfrentar a un icono histórico del Barcelona y a su mayor promesa.

Además, todas las selecciones con jugadores del Real Madrid ya quedaron eliminadas: Brasil (Vinícius Júnior), Inglaterra (Jude Bellingham), Alemania (Antonio Rüdiger) y Turquía (Arda Güler). Así, el equipo blanco apenas tiene presencia en la final.

Algunos periodistas españoles, como Cristóbal Soria, ironizan al señalar que la final del domingo será una fiesta culé, ya gane Messi o Yamal.

En una noche en la que se desmoronaron todas sus esperanzas, los madridistas se vieron fuera de juego ante una final de ensueño entre el icono histórico del Barcelona y su talento actual.

El periodista español Cristóbal Soria aprovechó para burlarse de la afición madridista y recordó que su único representante en la final es Marc Cucurella, recién fichado por el club.

En un llamativo vídeo desde su cama, con signos de conmoción, Soria dijo: «Cada uno recibe su merecido… ¿Cómo pasaron la noche las leyendas del Real Madrid? ¡Cómo se les ha vuelto todo en contra! El domingo, uno de los enemigos de las leyendas del Real Madrid levantará la Copa del Mundo, ya sea Messi o Lamine Yamal».

¿Y los expertos que apoyaban a Brasil de Ancelotti y Vinicius, a Inglaterra de Bellingham, a Alemania de Rüdiger o a Turquía de Güler? Esta es la realidad ahora... O Lamine Yamal o Messi levantarán la copa el domingo, y los expertos lo verán desde sus casas».