Una noche de nervios en Miami... ¿Qué le pasó a Al-Owais antes del partido contra España?

La salida del portero saudí Mohammed Al-Owais del partido contra Uruguay en Miami, quejándose de dolores musculares, preocupa a la concentración de «Los Verdes».

Al-Owais, figura en el 1-1 ante Uruguay, recibió atención tras detener varios balones peligrosos y salió en el descuento, visiblemente agotado, lo que alimentó dudas sobre su presencia en la segunda jornada.

Sin embargo, el seleccionador griego Georgios Donis confirmó que el portero está listo para el partido contra España en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la víspera del encuentro, Donis afirmó en rueda de prensa: «Mohammed Al-Owais está bien, solo sufrió fatiga. Está listo para jugar contra España».

Así calmó las alarmas desatadas cuando el portero se llevó la mano a la parte posterior del muslo en los minutos finales del 1-1 ante Uruguay.

Al-Owais fue una de las figuras de la primera jornada, con varias paradas clave que mantuvieron a Arabia Saudí en el partido, y Sky Sports lo nombró el «héroe» del encuentro pese al empate de Maxi Araújo.

Fue el mejor del partido según Sofascore, con un 7,7.

Arabia Saudí se adelantó con gol de Abdulilah Al-Omari en el 41’, y Maxi Araújo igualó en el 80’ en un duelo muy disputado del Grupo H, que completan España y Cabo Verde.

El cuerpo técnico confía en que mantenga su gran nivel ante España, campeona de Europa, en un partido que Donis califica de «clave para la clasificación», ya que todas las selecciones del grupo suman un punto tras la primera jornada.