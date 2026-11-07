El Paris Saint-Germain prolongó su destacada racha de victorias tras lograr su séptimo triunfo en la Ligue 1 durante la presente temporada 2026-27, con un marcador de 1-0 ante el Troyes, la noche del sábado, en el marco de los partidos de la décima jornada.

El equipo del entrenador Luis Enrique selló su victoria esta noche gracias a Illia Zabarnyi, quien marcó el único gol del encuentro en el minuto 39.

El técnico Luis Enrique recuperó una cifra dorada de su etapa en el Barcelona, ya que el entrenador español igualó esta noche la mejor racha de victorias de su carrera como técnico: 11 triunfos consecutivos, la misma cifra que Enrique logró con el Barcelona durante el periodo comprendido entre enero y febrero de 2015, según las estadísticas de Opta.

Sin embargo, el récord histórico del Paris Saint-Germain sigue siendo mayor; y es que el equipo logró 16 victorias consecutivas entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, bajo la dirección de Laurent Blanc, según los datos de Stats du Foot.

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En el plano goleador, el Saint-Germain ha marcado 269 goles en la Ligue 1 bajo la dirección de Enrique, igualando así la cifra registrada a nombre de Laurent Blanc, en cuya etapa el equipo anotó el mismo número de goles en la competición durante la era de la propiedad catarí.

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