El fútbol español amaneció este martes con la noticia del fallecimiento del exfutbolista Borja Ferrer a los 44 años, tras una larga lucha contra la enfermedad que puso fin a su vida a una edad muy temprana, dejando al mundo del fútbol español sin uno de sus hijos que dejaron huella en su trayectoria profesional.

El Real Madrid, en un comunicado oficial publicado en su página web, expresó su profundo pesar por la muerte de Ferrer, quien formó parte del Real Madrid Castilla durante la temporada 2002-2003, destacando la profesionalidad del jugador fallecido durante su etapa en las filas del conjunto blanco.

El comunicado oficial del club señaló: "El Real Madrid Club de Fútbol, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer, jugador del Real Madrid Castilla en la temporada 2002-2003".

El comunicado añadió: "El Real Madrid traslada su más sentido pésame y su cariño a todos sus familiares, compañeros y seres queridos. Borja Ferrer ha fallecido a los 44 años".

Ferrer había desarrollado una modesta trayectoria futbolística en las categorías inferiores del fútbol español, donde jugó en varios clubes, entre ellos el Xerez, antes de retirarse tempranamente del fútbol debido a los problemas de salud que lo acompañaron durante largos años.

Varios clubes españoles y exjugadores reaccionaron ante la noticia del fallecimiento, expresando su profunda tristeza por la partida de Ferrer a una edad tan temprana.