Una muerte impactante deja consternados a Messi y sus compañeros antes del partido contra Suiza

La Asociación Argentina de Fútbol anunció el fallecimiento de Antonio Rattín a los 89 años. El histórico mediocampista dejó un legado de logros que marcaron el fútbol mundial.

La AFA emitió un comunicado donde lo recordó como un símbolo inmortal que defendió la Albiceleste en los Mundiales de Chile 1962 y en Inglaterra 1966, época de auge del fútbol argentino.

Ratín, centrocampista defensivo, se destacó por su juego agresivo y su liderazgo, llevando al Boca Juniors a ganar seis títulos de Primera División, y de alcanzar con los «Xeneizes» la final de la Copa Libertadores 1963, logro de toda una generación.

Un hecho que sacudió los cimientos del arbitraje mundial

Sin embargo, su nombre quedó ligado a uno de los incidentes más polémicos de la historia del fútbol, Ocurrió en el mítico estadio de Wembley, Londres, durante los cuartos de final del Mundial de 1966 entre Argentina e Inglaterra.

En ese encuentro tenso, el árbitro lo expulsó por protestar y Rattin, indignado, se negó a salir del campo durante varios minutos. en una época en la que aún no existían las tarjetas y el árbitro debía avisar verbalmente.

Al marcharse, dobló la bandera de córner con el diseño de la Union Jack, en señal de protesta por lo que consideraba una injusticia arbitral. Luego avanzó hacia la alfombra roja dispuesta para la reina Isabel II y se sentó en ella, un desafío que enfureció a la afición inglesa, que lo cubrió de objetos e insultos.

El nacimiento de las tarjetas de color en medio de la crisis

El incidente forzó a la Comisión de Árbitros de la FIFA a revisar la comunicación entre árbitros y jugadores, y a buscar un medio unificado, claro y comprensible a nivel mundial para comunicar a los jugadores las decisiones de amonestación y expulsión, superando así las barreras lingüísticas y las diferencias culturales.