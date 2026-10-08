No hace tanto tiempo que aficionados y expertos se frotaban los ojos cuando el director deportivo Max Eberl, tras una incomparable cascada de negativas, se sacó de la chistera a Vincent Kompany como entrenador del FC Bayern. El belga, todavía casi un desconocido como técnico, había descendido pocas semanas antes sin pena ni gloria de la Premier League con el FC Burnley.

Kompany hizo callar a sus críticos a toda velocidad tras su llegada a Múnich en el verano de 2024, gracias a su fútbol impresionante y a su carisma. En el noroeste de Inglaterra, sin embargo, el viento ha cambiado de forma drástica.

Burnley sigue siendo, eso sí, el paradigma de un equipo ascensor. Pero algo más de dos años después de la marcha del excentral de talla mundial, el club parece un campo de ruinas, tanto en lo deportivo como en lo financiero.

Así le fue al FC Burnley tras la marcha de Vincent Kompany

Pero vayamos por partes. Kompany había devuelto a Burnley a la Premier League tras el descenso de 2022 con una fabulosa y al mismo tiempo histórica cosecha de 101 puntos. Sin embargo, el actual técnico del FCB no supo evitar el hundimiento hacia una nueva pérdida de categoría. Una circunstancia que por entonces sacó de quicio a su predecesor Sean Dyche.

El ya 55 años, que había ascendido dos veces con Burnley y mantuvo al club cinco temporadas en la élite inglesa, soltó: "Creo que sumaron 24 puntos con él. Para eso gastaron 150 millones de euros... y él consiguió el trabajo en el Bayern. ¡No sé cómo funciona eso! Ojalá hubiera sido yo. Ojalá hubiera dejado al club con 150 millones de euros de deuda y luego hubiera conseguido el trabajo en el Bayern. En fin, la vida da giros interesantes".

Entre otras cosas, Burnley fichó a Zeki Amdouni por la cifra récord de 18,6 millones de euros. Pero no sirvió de nada. Con apenas 24 puntos (cinco victorias y 24 derrotas) y una diferencia de goles de 41:78, al final terminó en el puesto 19. Tras un ascenso directo posterior, ni siquiera su sucesor Scott Parker logró, en defensa de Kompany, evitar un nuevo descenso. De vuelta en la Championship, la segunda categoría, esta temporada debía ser el compatriota de Kompany, Nicky Hayen, quien pulsara el botón del ascensor hacia arriba.

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El FC Burnley, actualmente el peor equipo de la Championship

Sin embargo, el ascensor en Burnley va ahora mismo aún más hacia abajo, concretamente hacia el limbo deportivo. La triste realidad: zona baja de la tabla en lugar de puestos de ascenso. Después de ocho jornadas, el club es el único equipo de la liga que sigue sin ganar y ocupa el último lugar con unos raquíticos cuatro puntos. Además, con 17 goles encajados, Burnley comparte con Norwich City la peor defensa del campeonato.

El exguardameta del KSC Max Weiß, ascendido antes de la temporada al puesto de número uno, ha perdido entretanto su sitio como titular. El capitán Kyle Walker fue relegado recientemente al banquillo. Pero el golpe de efecto esperado con esas medidas no llegó en el duelo ante Derby County antes del parón XXL de selecciones.

El 1:1 supuso ya el cuarto empate en este todavía joven curso. El objetivo proclamado del ascenso se aleja cada vez más. Y es que en la Championship nunca ha ascendido un club que no haya logrado una victoria en sus primeros ocho partidos. "Es difícil de digerir", dijo Hayen tras el pitido final: "Es frustrante".

Además, Hayen habló ya abiertamente sobre su posible destitución. El técnico se había hecho cargo del equipo, tras años bastante exitosos en el Club Brujas (campeón de liga y de copa), apenas 29 días antes del primer partido oficial. "Sé cómo funciona el fútbol, pero también he dicho que hay muchas razones, y eso se puede tener en cuenta o no", declaró a BBC Radio Lancashire, antes de subrayar: "Sé que soy responsable de esto y, si deciden que no es suficiente, ya veremos".

Pese a que esta vez lo más probable es que no haya efecto yo-yo, Hayen seguirá por ahora. No obstante, las alarmas también suenan al mirar el saldo de la cuenta. Así, la BBC eligió recientemente una metáfora acorde con la situación: "El problema con los yo-yos es que ya no vuelven cuando el impulso cambia de sentido y la cuerda se afloja". En cualquier caso, la palabra "floja" también encaja con la palanca financiera del club. Burnley está muy lejos de poder corregir su deriva deportiva con fichajes de renombre en invierno.

¡Una montaña de deuda! Por eso el FC Burnley está financieramente al límite

El principal responsable de ello es Alan Pace. El estadounidense se hizo con Burnley en diciembre de 2020 a través de su sociedad de inversión ALK Capital. Sin embargo, la compra se financió con préstamos. En consecuencia, gran parte de la carga financiera recae sobre el propio club, y tras el descenso resulta enorme debido a los ingresos claramente menores en comparación con la Premier League. La deuda actual asciende, según información del Guardian, a más de 165 millones de euros al cambio. Además, en el marco de la operación, la empresa todavía le debería al club 94 millones de euros.

No es de extrañar que Pace se viera sometido a feroces cánticos de protesta de la afición en los últimos partidos en casa. El director ejecutivo James Holroyd, que en su día trabajó en Adidas y Manchester United, ya tiró de la cuerda y anunció su dimisión tras solo 15 meses en el cargo. En medio de la inquietud por los errores de la cúpula en la planificación financiera, Burnley depende de los ingresos por traspasos. En total, en verano vendió jugadores por alrededor de 124 millones de euros, entre ellos Maxime Esteve al RB Leipzig, mientras que los nuevos fichajes llegaron por la suma, comparativamente baja en Inglaterra, de algo más de 53 millones de euros.

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El fichaje de Jamie Vardy no es más que un parche

La mejor muestra del desequilibrio en la plantilla de Burnley es la posición de delantero. La venta por 20 millones de euros de Zian Flemming al Ipswich Town, que la temporada pasada marcó al menos 11 goles pese al descenso y que tras dos jornadas ya sumaba dos tantos en la Championship, no fue reinvertida. En su lugar llegaron cedido desde el FC Chelsea el joven de 19 años Dastan Satpaev y el hasta entonces sin equipo Jamie Vardy poco antes del cierre del mercado.

Los tiempos gloriosos del legendario goleador, que en su día llevó de forma sensacional al Leicester City al título, quedaron atrás hace tiempo. Su incorporación es, en el mejor de los casos, un parche. Hasta ahora, el veterano de 39 años solo ha participado en dos breves apariciones sin marcar.

La única esperanza de lograr la permanencia la ofrece la estadística de que, de los diez equipos anteriores que seguían sin ganar tras ocho partidos, siete acabaron salvándose. Un descenso a la League One, la tercera categoría, supondría probablemente para Burnley una catástrofe absoluta en todos los sentidos.

El FC Burnley, colista: clasificación actual de la Championship