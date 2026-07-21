Una modelo neerlandesa arremete con dureza contra Okoye y lleva al portero ante los tribunales

Jelicia Westhoff, modelo neerlandesa, acusa a Maduka Okoye de violencia doméstica, maltrato y negligencia hacia su hijo. Westhoff critica con dureza al exportero del Sparta de Róterdam en Instagram e incluso lo lleva ante los tribunales.
«No llamas a tu hijo, no ves a tu hijo. Estás demasiado ocupado castigando a su madre. Tu hijo, al que tanto deseabas cuando no tenías un duro y yo tenía que darte dinero», se queja Westhoff en Instagram.
«¿Crees que soy tan tonta como para estar con alguien así?», afirma Westhoff, quien asegura sentirse intimidada por el entorno de Okoye. «Si alguien tiene una imagen, puede hacer lo que quiera. Si no haces lo que él quiere, todo un equipo viene a por ti. Pero, ¿sabes qué? Que sea yo la mala, ya me da igual».
Westhoff dudó mucho antes de actuar: «Tenía miedo de demandarte, de denunciarte, de hacer algo porque sabía que castigarías a nuestro hijo. Me he mantenido tranquila y te he dado un millón de oportunidades, ¿y tú te ocupas de él? No. Solo lo ves en mi casa; si no, no eres padre».
La modelo confirma a *De Telegraaf* que Okoye apenas se preocupa por su hijo pequeño. El portero de Nigeria tampoco lo hizo cuando el niño acabó cuatro veces en la UCI.
Las acusaciones cobran relevancia ahora que Okoye ha sido visto en Venecia con la rapera estadounidense Cardi B, con quien, según rumores, mantiene una relación.
Westhoff cierra su publicación afirmando que Okoye no solo la engañó con mujeres, «sino también con hombres».