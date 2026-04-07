Una misteriosa suspensión de la liga marroquí... y el fantasma de una temporada inconclusa se cierne sobre el horizonte

Continúa la confusión en la Liga marroquí, en un panorama que refleja el caos administrativo que domina la gestión de la competición durante la presente temporada, después de que los clubes se hayan visto abocados a una suspensión efectiva de los partidos, sin que la Federación Marroquí de Fútbol haya emitido ningún comunicado oficial que aclare los motivos de esta decisión ni su duración.

El diario marroquí «Al-Batola» reveló que esta suspensión repentina se produce ante la ausencia de programación de los partidos de la decimosexta jornada, lo que abre la puerta a numerosas preguntas sobre cómo se gestionará lo que queda de temporada.

Esta incertidumbre se agrava aún más al acercarse varios clubes marroquíes a disputar partidos decisivos en las semifinales de la Liga de Campeones de África y de la Copa de la Confederación Africana, lo que dificulta encontrar un hueco adecuado para celebrar los partidos de liga en estos momentos.

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Para complicar aún más el panorama, algunos clubes se mantienen firmes en su postura de rechazar el inicio de la segunda vuelta antes de que se disputen todos los partidos aplazados, lo que coloca a la liga en un verdadero dilema entre la necesidad de respetar el principio de igualdad de oportunidades y la creciente presión del calendario.

El periódico señaló que la reanudación normal de las competiciones parece pospuesta hasta después de que finalicen las competiciones continentales, lo que augura una prolongación del parón actual y el aplazamiento de la finalización del calendario a fechas posteriores, ante la falta de una visión clara hasta el momento sobre el calendario de partidos de la segunda vuelta.

La crisis se agrava aún más ante la falta de programación de los partidos aplazados de la duodécima jornada, lo que complica enormemente los cálculos y plantea a la Liga Marroquí un complejo reto para reorganizar el calendario y garantizar que la temporada termine en un plazo razonable, especialmente con la proximidad del Mundial de 2026.

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