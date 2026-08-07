La ministra turca de Familia y Servicios Sociales, Mahinur Özdemir Göktaş, comentó el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah por el Trabzonspor, en una operación como agente libre.

Según el sitio web turco "61saat", Mahinur Özdemir Göktaş es una de las seguidoras del club turco Besiktas, considerado un feroz rival del equipo cuya camiseta vistió recientemente el faraón egipcio.

La ministra, conocida por su afición al Besiktas, había declarado hace apenas una semana, cuando el nombre de Salah se vinculó al club blanquinegro: "Ojalá Salah se una al Besiktas".

Su nuevo comentario llegó durante su participación en un evento, donde fue preguntada por el cierre del fichaje por parte del Trabzonspor, y respondió: "Me siento decepcionada. Hace apenas una semana hablábamos del tema y se dijo que el Trabzonspor estaba a punto de fichar por él".

La ministra turca añadió: "Al menos viene a Turquía y llevará en alto nuestra bandera. El Trabzonspor es nuestro y el Besiktas es nuestro, y que gane el mejor equipo".

Y prosiguió: "El pueblo turco adora a Salah, deseábamos que vistiera la camiseta del Besiktas, y ahora ha vestido la del Trabzon; esperamos que su camino esté despejado y que ofrezca un buen rendimiento aquí".

El capitán de la selección de Egipto firmó un contrato por dos temporadas con el club turco hasta el verano de 2028, y después apareció sobre el terreno de juego vistiendo el dorsal número 10, acompañado del presidente del club, Ertugrul Dogan, en una ceremonia de presentación excepcional que acaparó las miradas del panorama deportivo mundial.