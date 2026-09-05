Una máquina ofensiva con errores fatales: la cara temible y la preocupante del Real Madrid

El rendimiento del Real Madrid al inicio de la temporada ha revelado un equipo con dos caras, pues se muestra de forma completamente distinta cuando juega en el estadio Santiago Bernabéu en comparación con sus partidos fuera de casa: allí luce fuerte y decisivo en ataque, pero sufre desconexiones defensivas y errores individuales que generan cierta preocupación.

Según el diario español As, el Real Madrid es capaz de ser un huracán o una simple lluvia tropical intensa, pero soportable para los rivales.

El equipo posee una fuerza descomunal en ataque, pero sufre desconexiones en defensa que van más allá de la responsabilidad de la línea de cuatro atrás, hasta convertirse en responsabilidad de todo el grupo.

El equipo aparece como un depredador con colmillos de tigre dientes de sable, pero tiende a quedar expuesto en medio de las batallas, quizá por un exceso de confianza.

El Real Madrid actual tiene dos caras, con una capacidad resolutiva acorde a su realidad como equipo aún en construcción; es una máquina temible, pero necesita apretar algunas de sus tuercas, y por eso parece incompleto.

Las observaciones más destacadas de las primeras jornadas radican en la diferencia entre jugar en casa y fuera de ella, teniendo en cuenta que la bajada de nivel lejos de tu feudo es algo previsible en el fútbol, algo habitual y lógico.

Pero el equipo de Mourinho ofrece una imagen completamente distinta cuando juega en los estadios de sus rivales, donde el Real Madrid marcó cuatro goles tanto a la Real Sociedad como al Málaga, logrando dos grandes victorias que le dieron el triunfo con facilidad y reforzaron su confianza en forma de festival de goles.

En realidad, no se trata solo de goles, hay otras cifras: el Real Madrid remata en el Santiago Bernabéu a un promedio de 10 balones a puerta, mientras que solo recibe dos disparos.

La otra cara

Pero las cosas fueron completamente distintas fuera de su estadio, donde el partido inaugural de la Liga, en el estadio Cornellà-El Prat, alcanzó un gran grado de dificultad, porque el dominio no se reflejó en el terreno de juego de la misma manera.

La ventaja pareció ser del Real Madrid ante el Espanyol, pero sufrió mucho para conseguir la victoria, ya que el equipo remata un tercio menos, con 7 disparos entre los tres palos, además de marcar seis goles menos.

La eficacia ofensiva parece menor fuera de casa, especialmente después de que el equipo fuera incapaz de marcar en el estadio de La Cartuja, algo excepcional; ya que el Real Madrid solo había fallado en anotar en un único partido de los últimos 24, y fue ante el Barcelona en el Clásico del 10 de mayo.

Además, el equipo recibe fuera de casa el doble de disparos que los que recibe en su estadio, con cuatro disparos por partido.



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Desconexiones defensivas

El análisis de las dos caras del Real Madrid se extiende también a las desconexiones defensivas, porque efectivamente lo son; desconexiones y errores que podrían haberse evitado, y por ello su impacto resulta doblemente doloroso.

El gol que encajó el equipo ante el Espanyol fue consecuencia de una falta de coordinación entre Valverde, que asume la mayor responsabilidad, y la línea defensiva durante el marcaje a Calatrava.

En cuanto al gol que recibió ante la Real Sociedad, llegó como resultado de una serie de errores faltos de contundencia, de Konaté y Carreras, para detener el contraataque, mientras que el gol de ayer en el estadio de La Cartuja llegó por un error de Valverde tras perder el marcaje en el balón rechazado de un córner.

Estos errores no obedecen a un fallo táctico, ni tampoco significan que el equipo esté mal construido, sino que son errores individuales que pasan desapercibidos en el contexto de las grandes victorias, pero que se vuelven especialmente dolorosos cuando los resultados son ajustados.

Estos errores generan preocupación, sobre todo antes de los próximos partidos que no permiten cometer errores, porque cometerlos podría provocar la caída del equipo. Son tuercas que necesitan apretarse, y chispazos eléctricos en los cables de una máquina que aún está en construcción.

Fresco y cansado

El conjunto blanco conoce el sabor de la derrota y del retroceso, pues el técnico Mourinho ya había declarado con un tono irónico durante la pretemporada que el equipo tiene en realidad tres caras: "fresco, cansado y muy cansado".

Con el paso del tiempo, el técnico logró deshacerse de la última versión, algo natural tras superar la fase de preparación y recoger los frutos del trabajo físico; sin embargo, los rasgos de "cansancio" siguen apareciendo en el Real Madrid y en nombres concretos, encabezados por Bellingham, como reflejo inevitable de su incorporación tardía a la pretemporada debido a su participación en el Mundial con Inglaterra, ya que se le agota el combustible físico a partir del minuto 70, lo que reduce inevitablemente la velocidad de circulación del equipo.

Estos detalles actuales indican que no hay motivo para hacer sonar las alarmas ni activar las señales de alerta, pero revelan un proyecto que aún no ha alcanzado su cima y que necesita seguir construyéndose.

El Real Madrid muestra una fuerza feroz en ataque, con una enorme generación de ocasiones, pero la falta de concentración defensiva provoca cierto ruido, exhibiendo sus dos caras contradictorias: en su estadio Santiago Bernabéu, donde marca cuatro goles, y fuera de casa, donde solo ha marcado dos goles, hasta llegar a su fracaso goleador de anoche, de modo que la temible máquina sigue necesitando apretar las tuercas al continuar incompleta.



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