La densa niebla en París provocó el retraso del vuelo chárter que debía trasladar a la expedición del Barcelona a la capital francesa la mañana del lunes, con vistas al enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El diario catalán "Sport" señaló que el vuelo, cuyo despegue estaba previsto desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona a las diez y media de la mañana, se retrasó por las condiciones meteorológicas, en medio de las alteraciones que afectaron también a los vuelos con destino a París.

El Barcelona tenía previsto llegar a la capital francesa al mediodía, lo que permitiría a los jugadores comer y disfrutar de un tiempo de descanso antes de realizar el entrenamiento vespertino, programado para las seis y media de la tarde.

Se espera que Hansi Flick, director técnico del Barcelona, y Pedri, jugador del equipo, comparezcan en conferencia de prensa a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, antes del inicio de la sesión de entrenamiento.

La expedición del Barcelona aguarda la autorización necesaria para el despegue del avión, con la esperanza de que el retraso no se prolongue demasiado, de modo que el equipo pueda cumplir su programa de preparación para el esperado duelo ante el Paris Saint-Germain sin más contratiempos.

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Este retraso llega después de que el Barcelona sufriera recientemente en su viaje de regreso desde Sevilla tras el partido contra el Real Betis, a causa del mal tiempo, de forma que los problemas de desplazamiento del conjunto catalán se repiten antes de uno de sus compromisos europeos más destacados.