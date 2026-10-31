Una maldición que no cesa: la lesión aparta a Salem Al Dawsari del partido entre Al Hilal y Al Fateh

La maldición de las lesiones continuó persiguiendo a Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal, antes del esperado enfrentamiento ante el Al Fateh en la Liga Roshn saudí.

El Al Hilal recibe a su rival, el Al Fateh, este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" informó de que Salem Al Dawsari se perderá el partido debido a la lesión que le golpeó de nuevo en las últimas horas.

El diario precisó que "El Tornado" acudió a la clínica médica del Al Hilal tras finalizar los entrenamientos, ayer viernes, lo que obligó a su entrenador italiano, Simone Inzaghi, a excluirlo de la convocatoria del partido.

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Esta será la segunda vez que Al Dawsari queda fuera de la convocatoria del Al Hilal a pocas horas de un partido, después de que ocurriera lo mismo durante el clásico ante el Al Ittihad, en la Liga Roshn, el pasado 10 de octubre.

Salem solo ha disputado 3 partidos con el Al Hilal desde el inicio de la presente temporada, en uno de ellos únicamente como titular, ante el Al Shamal catarí, el pasado martes, además de dos partidos como suplente en los últimos minutos en la Liga Roshn.

El capitán del Al Hilal será la segunda baja del equipo en la línea ofensiva, tras el extremo brasileño Gabriel Martinelli, que se lesionó durante la victoria sobre el Al Qadsiah por 3-2, el pasado viernes, en la Liga Roshn.

En cambio, el extremo neerlandés Crysencio Summerville regresará como titular, para suplir la ausencia de Martinelli y Al Dawsari, especialmente después de haberse perdido el partido anterior ante el Al Shamal debido a la sanción asiática.

El Al Hilal ocupa la tercera posición en la clasificación de la liga saudí con 27 puntos, a un punto del Al Qadsiah, que ha disputado dos partidos más, y del Al Nassr, que ha jugado un partido adicional.

Por su parte, el Al Fateh afronta el partido ocupando la decimoséptima posición en la clasificación con solo 6 puntos, cosechados a partir de una única victoria y 3 empates, mientras que ha caído derrotado en 7 ocasiones.