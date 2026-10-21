Una maldición que comenzó en el Clásico: las lesiones hablan francés en el Al Nassr saudí

La maldición de las lesiones siguió persiguiendo al club saudí Al Nassr, antes de su esperado partido contra Al Faisaly en la Roshn League.

El Al Nassr visitará al Al Faisaly el próximo viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah, en la undécima jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Al Nassr disputará el encuentro sin sus dos estrellas francesas, el extremo Kingsley Coman y el defensa Mohamed Simakan, debido a la lesión que ambos sufren en estos momentos.

El diario precisó que el cuerpo médico rechazó arriesgarse a hacer jugar a ambos futbolistas en el partido contra el Al Faisaly, y prefirió que continuaran con sus respectivos programas de recuperación, por temor a que vuelvan a lesionarse.

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El cuerpo médico volverá a evaluar a los jugadores franceses durante los próximos días, con el fin de conocer su situación de cara a la participación en el partido contra el Al Wasl emiratí, el próximo lunes, en la tercera jornada de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Coman y Simakan sufren la lesión desde la victoria por 3-1 ante el Neftchi uzbeko, el lunes antepasado, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Se suponía que la pareja iba a ausentarse del clásico contra el Al Ahli, el pasado jueves, antes de que este fuera aplazado, pero se perdieron el partido contra el Neom, ayer martes, en la décima jornada de la Roshn League.