El Werder cayó por 0-7 este viernes al mediodía en el amistoso ante el equipo de la primera división neerlandesa y ofreció una imagen desoladora, especialmente en la primera mitad.

Tras 41 minutos, el marcador ya era de 0-6 desde la perspectiva del Bremen. Después del 0-4, Niclas Füllkrug estalló. "¡Esto es una locura total!", gritó el jugador de regreso, atónito ante la humillación, que el veterano portero Markus Kolke inició con un grave error y un penalti cometido al cabo de cinco minutos.

Kolke no pudo controlar un pase atrás de Amos Pieper y luego derribó dentro del área a Lucas Vennegoor of Hesselink. Después llegaron los goles de Marko Pjaca (14', 21'), Kristian Hlynsson (15'), Daan Rots (40') y un autogol de Youri Regeer (42'), antes de que el silbatazo del descanso frenara la humillación. En el minuto 70, Aske Adelgaard puso entonces el broche final.

El debacle también resulta preocupante porque, a pesar de los 17 jugadores ausentes por convocatorias internacionales o lesiones, en el once inicial de Daniel Thioune había al menos seis habituales titulares.

El debacle del Werder llega de forma sorprendente tras un buen inicio de temporada

El técnico del Werder permaneció sentado durante minutos en el banquillo con sus asistentes tras el silbatazo del descanso, antes de dirigirse visiblemente afectado al túnel y, presumiblemente, reprender a su equipo a voz en grito.

La bochornosa derrota en el amistoso fue realmente sorprendente, al fin y al cabo el Werder había firmado un buen inicio de temporada en la Bundesliga con siete puntos en cuatro partidos. Füllkrug había destacado con tres goles, al igual que el en forma Marco Grüll. También otros fichajes como Chuki ya habían convencido. El próximo viernes, el Werder visitará al BVB, que hasta ahora lo ha ganado todo. Actualmente, apenas hay una tarea más difícil en la Bundesliga.