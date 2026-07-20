Una lluvia de oro inunda España... Entre bastidores, se alcanzan cifras récord tras la conquista del Mundial

La victoria de la selección española en el Mundial 2026 no solo trajo el título, sino también importantes ingresos para la Federación Española de Fútbol, los jugadores y los patrocinadores.

Según el diario «AS», la Federación Española recibirá 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros) por el título, además del aumento del valor comercial de la selección y de los ingresos por patrocinio y publicidad.

Además, el título refuerza la marca España ante los patrocinadores internacionales, que ya ven un retorno inmediato de sus inversiones gracias a los millones de espectadores y al impacto en las redes sociales. lo que también refuerza las posibilidades de atraer a nuevos socios internacionales en el futuro.

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Según AS, los rumores sobre la crisis financiera de la Federación Española quedaron atrás, pues ya cuenta con una red de 35 patrocinadores liderada por Adidas, además de Iberó, Mapfre e Iberdrola. Halcón y Movistar, lo que dotó a la Federación de una sólida base económica antes de alzarse con el título mundial.

Los jugadores recibirán el 45 % de la prima, unos 19,67 millones de dólares, es decir, unos 756 000 euros para cada uno de los 26 jugadores, sin contar los ingresos publicitarios.

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El periódico concluía subrayando que la selección española se ha convertido en el motor comercial más importante de la Federación Española de Fútbol, tras haber traspasado su influencia los límites del terreno de juego para convertirse en un proyecto económico y social integral, lo que potencia la marca del fútbol español y otorga a la Federación más poder de negociación con patrocinadores y socios comerciales en los próximos años.