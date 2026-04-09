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Muhammad Sharaf Eldeen

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Una llamativa contradicción numérica... El número de tarjetas rojas del Barcelona despierta recelos en Madrid

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El Barça se quedó con diez ante el Atlético en la Liga de Campeones.

Datos recientes muestran que los grandes de La Liga española tienen un balance de expulsiones muy distinto en competiciones nacionales y europeas.

Según el diario español «AS», el Barcelona saca provecho en La Liga con un saldo de [+31]: 63 a favor y 32 en contra en las últimas 10 temporadas.

En cambio, el Real Madrid presenta un saldo de [-1], con 40 a favor y 41 en contra.

El Atlético de Madrid, en cambio, presenta un diferencial de [-15], con 30 a su favor y 45 en su contra.

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En la Liga de Campeones el escenario se invierte: el Barcelona registra un saldo negativo de [-7] (5 a favor y 12 en contra).

Por su parte, el Real Madrid se impone en el continente con un saldo de [+10] (16 a su favor y 6 en su contra).

El Atlético suma [+3] (13 a favor y 10 en contra). El diario AS se pregunta por qué esta diferencia entre Liga y Champions.

En el último encuentro, el defensa azulgrana Pau Cubarsi fue expulsado en la derrota por 2-0 ante el Atlético en el Spotify Camp Nou, en la ida de cuartos de la Champions.

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