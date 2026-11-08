Firas Al Buraikan se encontró ante una ecuación complicada, después de que la fecha de la gala de los premios The Best de Asia coincidiera con los preparativos del Al Ahli para disputar el esperado clásico ante el Al Nassr, en un momento que podría enfrentar directamente su ambición individual con el interés de su equipo.

La fecha del partido generó una gran polémica, sobre todo porque el clásico, previsto para el 20 de noviembre, llega apenas unas 24 horas después de la gala de premios, lo que llevó a algunos a criticar la decisión de celebrar el encuentro en esa fecha, al considerar que aplazarlo habría dado al delantero del Al Ahli la oportunidad de estar presente en el evento continental.

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Pero la cuestión no se limita a la mera asistencia a una ceremonia, ya que Badr Balobaid, experto en asuntos del fútbol asiático, reveló una condición que podría hacer que la ausencia de Al Buraikan resultara costosa en la carrera por el premio, durante su intervención en el programa «Dorina Gheir».

Balobaid explicó que la presencia del jugador en la gala de coronación es uno de los principales criterios en los que se basa la Confederación Asiática a la hora de elegir al ganador, señalando que la ausencia de Al Buraikan podría provocar que perdiera el premio, pese a figurar entre los aspirantes al mismo.

Así, el delantero del Al Ahli quedó ante una elección sumamente difícil, pues asistir a la gala podría afectar a sus preparativos para el clásico, mientras que ausentarse del evento podría amenazar sus opciones de competir por el premio al mejor jugador de Asia.

La sensibilidad de la situación aumentó por lo ajustado del tiempo entre ambos eventos, ya que solo un día separa la gala del duelo ante el Al Nassr, lo que supone un desafío para el jugador en cuanto a los arreglos de desplazamiento y regreso, además de conseguir el descanso suficiente antes del partido.

Entre la ambición de la coronación continental y sus compromisos con el Al Ahli, Al Buraikan permanece ante una auténtica encrucijada, a la espera de lo que depare la organización de la gala y la postura del club, en medio de la polémica por la fecha del clásico que puso a una de las principales figuras del equipo en esta complicada situación.