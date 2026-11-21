Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Tras Uli Hoeneß y Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge también ha cuestionado al antaño elogiado Jamal Musiala. Su entrevista llegó en mal momento y dejó entrever mucho más. Una opinión.

El Bayern de Múnich anunció la renovación de Jamal Musiala precisamente el 14 de febrero. En San Valentín, el día del amor. Y los dirigentes del Bayern tenían entonces, a principios de 2025, mariposas en el estómago. El presidente Herbert Hainer calificó el acuerdo de «un regalo para el club y sus aficionados» y afirmó: «Enhorabuena a nuestra dirección deportiva y a la junta directiva. Hoy es un muy buen día para el Bayern de Múnich».

Palabras de otra época. Ahora, entre los dirigentes del club muniqués parece existir un consenso claro: aquel San Valentín de 2025 fue un muy mal día para el Bayern de Múnich.

Musiala, que entonces estaba en la cima de su rendimiento y era uno de los jugadores más prometedores del mundo, se aseguró con su renovación hasta 2030 un salario anual de 25 millones de euros. Una cantidad que desde entonces no ha justificado ni de lejos, entre otras cosas por lesiones y problemas de salud de los que no tiene culpa. Y que, según temen los dirigentes, quizá no vuelva a justificar nunca. Por eso, puede que pronto haya que volver a hablar de su salario. Traducido: reducirlo.

Anuncios Anuncios

Los dirigentes muniqueses están difundiendo esta postura en una llamativa campaña. El patriarca del club, Uli Hoeneß, dio el primer paso hace dos semanas ; el máximo responsable de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, se sumó este miércoles, antes de que Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión como Hoeneß, Sky pronunciara las palabras más contundentes hasta la fecha en una entrevista con la cadena tras el 1-1 del viernes contra el Colonia. La campaña deja entrever mucho, pero en la situación actual resulta totalmente contraproducente.

Related Topics

Próximos partidos LIL Liga de Campeones 15:00 FCB Ver

Rummenigge también perjudica las perspectivas de éxito deportivo

La entrevista de Rummenigge fue la culminación negativa de una noche desastrosa desde el punto de vista muniqués. En casa, el Bayern solo pudo empatar 1-1 contra el Colonia, un equipo que lucha por evitar el descenso . Además, perdió a sus dos mejores jugadores, Harry Kane y Michael Olise. Aunque las noticias sobre Olise son ahora algo tranquilizadoras, Kane estará de baja entre tres y cuatro meses por una rotura de la sindesmosis . Esto agrava aún más la ya delicada situación en ataque. Ismael Saibari y Serge Gnabry también estarán varias semanas de baja, aunque Luis Diaz podría reaparecer pronto.

En realidad, la única noticia positiva ante el Colonia fue el regreso de Musiala tras dos meses de baja por lesión. Y fue precisamente esa noticia la que empañó Rummenigge con una entrevista que pareció muy inoportuna. ¿Por qué agravar este asunto justo ahora, en una situación general que ya es extremadamente delicada para el Bayern?

Anuncios

La entrevista de Rummenigge fue cuestionable, por un lado, en lo que respecta al propio Musiala: su esperado regreso quedó acompañado de dudas en lugar de confianza. Visto desde fuera, no encaja en absoluto con un Bayern que tradicionalmente concede gran importancia a la unión familiar. En cambio, Musiala ha quedado, en cierto modo, expuesto a las críticas desde las más altas instancias del club.

Al menos el entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl respaldaron con firmeza a su jugador, tan castigado por las lesiones, como ya habían hecho en la rueda de prensa del día anterior. Con ello también pusieron de manifiesto las diferencias internas sobre este asunto.

Anuncios

Más allá de Musiala como persona, Rummenigge también perjudicó las perspectivas de éxito deportivo de un equipo mermado por las bajas. Ante la larga lista de ausencias, Musiala es ahora, inevitablemente, una de las pocas esperanzas del Bayern. Cuestionarlo públicamente justo en este momento y con tanta vehemencia difícilmente favorecerá el rendimiento que tanto se necesita de él y, por tanto, los resultados de los próximos partidos.

IMAGO

¿Qué ha ocurrido entre el Bayern de Múnich y Jamal Musiala?

Al margen del desafortunado momento elegido, la entrevista de Rummenigge deja más que claro que existen discrepancias entre el Bayern y Musiala o sus representantes. Durante la renovación o después debieron de ocurrir cosas con las que los dirigentes no están nada de acuerdo. Deben de tener buenos motivos para esta ofensiva que parece orquestada; de otro modo, no se explica. Con ello abren, de forma inevitable y probablemente deliberada, la puerta a todo tipo de especulaciones.

Anuncios

En definitiva, es bastante insólito que el propio club cuestione de este modo un contrato firmado de mutuo acuerdo. Pero, incluso si los dirigentes consideran que el salario de Musiala «ya no es asumible» si su rendimiento no mejora, como dijo Rummenigge, no está claro cómo podrían conseguir la reducción salarial que buscan.

En cualquier caso, sería muy sorprendente que Musiala aceptara voluntariamente una reducción así. ¿Por qué iba a hacerlo? Los contratos siempre son apuestas. Algunas salen bien y otras no. A veces gana el club, a veces el jugador, a veces ambos y a veces ninguno. Todos tienen que asumirlo, aunque, por supuesto, solo si todas las partes actuaron con honestidad al firmar.

Anuncios

Bayern de Múnich: grandes dudas sobre la salud de Jamal Musiala

Queda, por último, la cuestión de fondo: la salud de Musiala, que, tras las palabras de Rummenigge, suscita una gran preocupación. Esto fue lo que dijo sobre el jugador de solo 23 años : «Lo que sabemos, lamentablemente, hace pensar que será difícil que vuelva a alcanzar el nivel que tantas veces ha mostrado aquí, en este estadio». Una frase cuyo alcance solo se aprecia de verdad al leerla por segunda o tercera vez.

La tesis de Rummenigge se basa en la disfunción neurológica de Musiala, que se hizo pública en verano, aunque ya se conocía desde hacía más tiempo. Es posible que también influyan las secuelas de la fractura de peroné que sufrió en el verano de 2025. En cualquier caso, resultó sorprendente que Musiala estuviera ocho semanas de baja por la rotura de fibras musculares que sufrió a mediados de septiembre, bastante más tiempo del que suele estimarse para una lesión de ese tipo.