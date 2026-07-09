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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una llamada y un regalo muy valioso... Messi sorprende a Klose tras batir su récord histórico en el Mundial

L. Messi
M. Klose
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
Argentina
Alemania
Suiza
EE. UU.

El astro argentino es ahora el máximo goleador de la historia del Mundial.

Lionel Messi, capitán de Argentina, superó el récord de Miroslav Klose en la Copa del Mundo.

Messi, con 21 goles (8 en el Mundial 2026), superó el récord de 16 tantos que tenía Klose.

Klose, en declaraciones a «Radio Mont Carlo», explicó: «Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina y excompañero mío en el Lazio, nos puso en contacto. Hablamos por teléfono con Messi y fue muy emotivo».

«Es cierto que nos hemos cruzado en el campo y siempre fue un placer, pero esa llamada fue nuestra primera charla larga fuera de los partidos».

Y concluyó: «(Messi) me dijo que me enviaría una camiseta firmada. El récord se iba a batir de todos modos, y Messi tiene toda la libertad para hacerlo; soy un gran admirador suyo, y siempre lo he sido».

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SUI

Messi igualó el récord de Klose con un hat-trick ante Argelia (3-0) y lo superó con un doblete contra Austria (2-0).

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