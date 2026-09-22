Una llamada y un reconocimiento sincero: ¿por qué Tchouameni quedó fuera de la primera convocatoria de Zidane con la selección de Francia?

Un informe de prensa reveló, este martes, los entresijos de la exclusión de la estrella del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, de la lista de la selección de Francia que anunció el nuevo entrenador, Zinedine Zidane, hace unos días.

Aurélien Tchouaméni se ausentó de la lista de Zinedine Zidane para la selección francesa, y pagó el precio de su escasa participación con el Real Madrid.

El nuevo entrenador de la selección explicó entonces: "Aurélien es un jugador que lleva ausente de los terrenos de juego desde hace casi dos meses, y solo ha disputado 120 minutos, y únicamente ha sido titular en una ocasión. Creo que es mejor para él quedarse en Madrid y continuar sus entrenamientos de cara a su recuperación".

Según el diario "L'Équipe", Zinedine Zidane llamó a Tchouaméni antes de anunciar su lista para preguntarle por su disponibilidad y saber si podía participar durante el actual parón internacional.

Tchouaméni indicó que no se encontraba en plena forma física tras su lesión en el músculo aductor, y Zidane no quiso precipitarse.

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Esto deja las opciones de Zidane respecto al jugador del Real Madrid abiertas de par en par durante el parón internacional del próximo mes de noviembre.