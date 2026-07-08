Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Una lista negativa en la que solo figura él... 500 minutos en el Mundial que evidencian la ineficacia de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

El astro portugués no logró cumplir su sueño de ganar el Mundial

Nuevas estadísticas muestran el fracaso de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, en los Mundiales de 2022 (Catar) y 2026 (EE. UU., Canadá y México).

No pudo ganar el título: Portugal cayó en cuartos de final del Mundial 2022 ante Marruecos y en octavos del 2026 frente a España.

Su malestar no se debió solo a las eliminaciones, sino a su bajo rendimiento personal.

Según «Dazn», es el único jugador que ha superado los 500 minutos en las dos últimas Copas sin completar un solo regate.

Informes previos ya señalaban que el astro luso intentó menos regates que Vigninha, el portero de Cabo Verde, quien completó uno ante Argentina en los dieciseisavos.

Por ahora, el jugador no ha anunciado su retirada de la selección, aunque su hermana sugirió que podría ser su último torneo con la “Brasil de Europa”.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google