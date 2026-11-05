«Lo estaba buscando», dijo Niko Kovac, que quería enviar a Carney Chukwuemeka a buscar a Konstantinos Karetsas. «Y, de repente, apareció por la esquina», continuó el entrenador del Borussia Dortmund en DAZN. Así pudo finalmente dar entrada al griego por Serhou Guirassy, lesionado en el muslo.

Karetsas ya había revelado que, cuando Guirassy tuvo que abandonar el campo, estaba en el baño. Para el BVB fue una feliz coincidencia que el recién llegado regresara a tiempo y pudiera entrar pronto al campo en la importantísima victoria por 2-1 en casa ante el Real Betis, en la cuarta jornada de la Champions League.

La UEFA le concedió el trofeo al mejor jugador del partido tras el pitido final. «Fabio Silva se lo merecía. Marcó un gol y dio una asistencia», dijo Karetas, cuyo disparo raso con su potente pie izquierdo puso el 2-1. Fue su primer gol con el BVB.

No solo en ese gol quedó patente todo lo que Karetsas aportó al juego del Borussia el miércoles por la noche y lo que todavía puede aportar en el futuro. El jugador de 18 años, que cumple años dentro de dos semanas, desprende creatividad y ganas de jugar. Tiene una técnica excelente y, con todas esas cualidades, puede generar numerosas jugadas inesperadas.

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Konstantinos Karetsas, «como una liebre» en el BVB

Así ocurrió, por ejemplo, en el 2-1: Karetsas recibió el balón de Silva, hizo un recorte de inmediato y, contra lo esperado, se metió ligeramente hacia dentro. Después disparó entre las piernas de un defensa rival, que tapó la trayectoria del remate. Fue suficiente para sorprender a contrapié al portero Álvaro Valles, que hasta entonces había destacado con varias grandes paradas.

«Se ha visto que Kosta es un futbolista realmente bueno. No solo porque marcó el gol, sino porque también hace muy buenos recortes. Como una liebre», dijo Kovac. «Es difícil defenderlo. Tiene muchas fintas buenas. Ha dado mucho impulso al equipo. También me pareció que él y Fabio se entendieron muy bien arriba. Eso me gustó».

El propio Karetsas dijo que, dadas las circunstancias de su entrada al campo, no recibió instrucciones del entrenador del Dortmund. «Simplemente hice mi juego; me dejaron mucho espacio», explicó el internacional en 14 ocasiones, cuyo inicio en el BVB se vio afectado por los problemas circulatorios que sufrió ante el Villarreal y por una lesión del ligamento lateral en el partido a domicilio contra el Union Berlin, que en total le hicieron perderse cuatro encuentros.

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Konstantinos Karetsas es el atacante que le faltaba al BVB

A eso se sumó el paso del Genk al Dortmund. «La mayor diferencia entre la liga belga y la Bundesliga está en el aspecto físico», dijo. «Sin duda todavía me estoy adaptando a eso y puedo seguir mejorando. No creo que haya necesitado tiempo para adaptarme en lo futbolístico».

Desde luego que no. Karetsas le vendrá bien al conjunto de Westfalia. Lo visto hasta ahora basta para llegar a esa conclusión. También, sencillamente, porque últimamente echaba mucho de menos a un atacante tan creativo y desenfadado.

Kovac incluso le dio una especie de carta blanca, algo nada habitual en el entrenador. Pero, como Guirassy probablemente se perderá al menos el partido de liga contra el Elversberg dentro de tres días, la participación de Karetsas parece, naturalmente, muy probable.

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Ethan Nwaneri podría tenerlo aún más difícil en el BVB

«Por tanto, probablemente será titular en los próximos partidos mientras Serhou no esté», dijo Kovac. Pero entonces pareció darse cuenta de que, contra su costumbre, había revelado algo que normalmente no revela. Así que matizó: «Probablemente, todavía no lo sé. Ya veremos». Karetsas, en cualquier caso, está listo para más: «Me siento bien y estoy sano».

Para Ethan Nwaneri, sin embargo, no son buenas noticias. El regreso de Karetsas, que ya dio la asistencia para el 2-2 en los últimos minutos tras salir desde el banquillo el pasado fin de semana en Múnich, probablemente hará aún más difícil que el cedido por el FC Arsenal vuelva a entrar en el equipo.

El inglés había sido titular en cuatro partidos de liga consecutivos y, durante ese periodo, también había entrado pronto desde el banquillo en dos ocasiones, entre ellas en el mencionado encuentro contra el Villarreal, cuando Karetsas sufrió los problemas circulatorios. Pero el balance del jugador de 19 años fue nulo. Las acciones prometedoras y las ocasiones de gol se alternaron con actuaciones discretas.

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Ethan Nwaneri ha caído en la jerarquía ofensiva del BVB

Por eso no sorprendió que Kovac lo sacara del once; era una decisión lógica. En los últimos cinco partidos oficiales, Nwaneri empezó en el banquillo y, contra el Betis, no entró hasta el tiempo añadido. El partido contra el Bayern fue aún más amargo para él.

En Múnich, Kovac dio entrada desde el banquillo a Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva e incluso a Samuele Inacio, con quien hasta entonces apenas había contado. Todos, como Nwaneri, son jugadores ofensivos, y el inglés se quedó fuera durante los 90 minutos por primera vez desde su llegada al Dortmund. Así, Nwaneri ha caído por detrás de Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka y también Sabitzer en la jerarquía de las posiciones por detrás del delantero.

En los Gunners seguramente no les gustará verlo, sobre todo porque la anterior cesión de Nwaneri al Olympique de Marsella en la segunda mitad de la pasada temporada salió francamente mal. Según se informa, el club londinense dispone de una cláusula que le permite recuperar a su jugador en invierno si avisa con antelación al BVB. Eso le ahorraría al Borussia hasta cinco millones de euros.

La satisfactoria noche del miércoles para el Dortmund podría ser un punto de inflexión para ambos: Karetsas convence, rebosa ganas de jugar y empieza a perfilarse como una posible pieza clave del BVB. Al mismo tiempo, Nwaneri está quedando completamente rezagado en la lucha por un puesto y genera dudas. Por ahora, es, en cierto modo, el único perjudicado en el Borussia.

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