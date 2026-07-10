Una leyenda francesa acusa a los jugadores de Portugal: Ronaldo fue víctima de una conspiración silenciosa

Cristiano Ronaldo se consolidó como una de las figuras del Mundial, pese a la eliminación de Portugal ante España en octavos.

En los minutos que jugó mostró que aún puede rendir al máximo nivel, lo que desató elogios internacionales.

Sin embargo, esta vez los elogios no fueron meras palabras de pasaje, sino que se convirtieron en un duro ataque contra los jugadores de Portugal, por parte del exfutbolista francés Yuri Gorkayev.

El diario «AS» reprodujo sus declaraciones a RMC, en las que acusaba a sus compañeros de marginar a Ronaldo en el campo.

«Cuando se convoca a un jugador de la talla de Ronaldo, la estrategia debe construirse en torno a él, algo que no hemos visto en este torneo», afirmó.

Y añadió: «Era evidente que Ronaldo fue objeto de un boicot deliberado y una conspiración silenciosa por parte de sus compañeros; nadie le dio los pases decisivos ni le dejó posiciones de ataque ideales».

Y remató: «Todos sabemos quién es Cristiano y que su estilo no ha cambiado en años. ¿Qué esperaban? ¿Que modificara de repente su juego? La ecuación es simple: o no lo convocas, o construyes el sistema a su alrededor».

Además, criticó la carga injusta de culpar solo a Ronaldo del fracaso.

Subrayó: «Lo que no me gustó de Portugal, pese a su talento, es que todos le pasaban la responsabilidad a Cristiano. En algún momento, Vitinha, Bruno Fernandes y el resto también debían asumirla. No se puede seguir esperando que Cristiano lo haga todo. No es el único que debe marcar la diferencia».