Las decisiones de los grandes de la Premier League se congelaron tras encontrarse ante una oportunidad histórica e irrepetible: fichar a una leyenda viva del Real Madrid sin pagar ni un solo euro.

El portal británico TEAMtalk confirmó que unos intermediarios ofrecieron al legendario lateral derecho Dani Carvajal tanto al Liverpool como al Manchester City para estudiar la posibilidad de contratarlo como agente libre, en un fichaje sorpresa hacia la Premier League, señalando que el Fulham también irrumpió con fuerza en las negociaciones.

Carvajal (34 años) quedó como agente libre durante el presente verano tras su salida del Real Madrid después de 13 años vestido con la camiseta del conjunto blanco desde su regreso del Bayer Leverkusen en 2013, poniendo así fin a una trayectoria legendaria en el Santiago Bernabéu en la que conquistó 26 grandes títulos, entre ellos 6 de la Liga de Campeones de Europa, consolidándose como uno de los mejores laterales derechos de su generación y uno de los pilares de la selección española.

El informe aclaró que Carvajal mantuvo conversaciones con numerosos clubes españoles desde que quedó disponible, y que tanto la liga estadounidense como la Liga Profesional Saudí y otros clubes europeos mostraron interés en incorporarlo, pero el internacional español está decidido a seguir jugando al máximo nivel y estudia sus opciones con seriedad en busca de la oportunidad adecuada y no simplemente de poner fin a su carrera.

Parece que el interés del Fulham es el más serio hasta el momento, ya que su traspaso al estadio Craven Cottage podría volver a reunir a Carvajal con su antiguo entrenador en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que actualmente dirige al club londinense y conoce bien al defensa desde la etapa en la que trabajaron juntos en Madrid, lo que podría dar al Fulham la ventaja.

Al mismo tiempo, la disponibilidad de un jugador con la experiencia de Carvajal y su personalidad de líder lo convierte en una opción muy atractiva para los clubes que buscan reforzar sus filas sin pagar una cifra de traspaso, lo que llevó a los intermediarios a ofrecerlo también al Liverpool y al Manchester City, pues ambos gigantes podrían necesitar reforzar la posición de lateral con gran experiencia en la próxima etapa.

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Fuentes de TEAMtalk confirmaron que el Liverpool y el City estudian la oferta con seriedad, pero que todavía no han anunciado su compromiso oficial con la operación, y que el mero hecho de que Carvajal les haya sido ofrecido demuestra el gran interés que despierta la incorporación de la leyenda del Madrid, en un momento en el que sigue habiendo un notable interés fuera de Inglaterra, lo que significa que Carvajal dispone de varios destinos posibles antes de tomar su decisión final.