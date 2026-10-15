Las aspiraciones de Gianni Infantino de ser reelegido como presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se enfrentan al riesgo de que aparezca un candidato misterioso en el último momento.

Dos personalidades destacadas revelaron al diario británico "Telegraph Sport" la existencia de movimientos secretos entre bastidores en Europa para presentar un rival de peso antes de la fecha límite de las candidaturas, el próximo 18 de noviembre.

Según el periódico británico, el nombre se mantiene en el más absoluto secreto para asegurarse de que "la maquinaria de la FIFA" de Infantino siga desconcertada a medida que se acerca la fecha límite del mes próximo, antes de las elecciones de marzo de 2027.

Y mientras Infantino acudía este jueves a una reunión decisiva con el Consejo de la FIFA (la primera desde la polémica surgida en torno a su plan de vender participaciones del Mundial a inversores, además del escándalo de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos), algunos de los presentes en la sala insistieron en que el suizo-italiano podría acabar siendo expulsado.

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La posición de Infantino, antes intocable, con cerca de 200 de las 211 federaciones miembro de la FIFA respaldando su reelección sin oposición antes del Mundial, pareció frágil por primera vez después de que su plan de inversión privada provocara una indignación mundial.

Pero desde entonces, los posibles opositores se han echado atrás e Infantino se ha apresurado a reforzar su base de apoyo en África y a recabar respaldos de otros organismos nacionales.

El principal rival anunció que no deseaba presentar el desafío: Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, el organismo que rige el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, pese a que era la primera opción de muchos de los adversarios europeos de Infantino, aunque ahora está centrado en su reelección como presidente de su confederación.

También descartaron sus candidaturas el catarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, y Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol y una de las más duras críticas de Infantino.

Al listado de candidatos se sumaron el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol; el príncipe Ali bin Al Hussein, príncipe de Jordania; Arsène Wenger, extécnico del Arsenal y actual director de desarrollo del fútbol en la FIFA; y Michele Kang, propietaria del Olympique de Lyon, además de los equipos femeninos London City Lionesses y Washington Spirit.

Mientras que algunos muestran su admiración por el portugués Luís Figo, leyenda del Real Madrid, que el pasado mes de agosto pidió públicamente la dimisión de Infantino.

Pero quienes trabajan entre bastidores para reunir apoyos en favor del candidato rival guardan silencio sobre la figura "unificadora" a la que se refieren.

Una de las fuentes declaró al diario británico, al ser preguntada por la identidad de esa figura: "Hay demasiado en juego".

Infantino, que aspira a un cuarto y último mandato, todavía tiene otros obstáculos por superar: las relaciones con la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) están muy tensas, pues el organismo sigue preparando acciones legales y reclama acceso a pruebas y documentos para utilizarlos en las demandas presentadas contra el acosado presidente en Suiza.

Infantino prometió en su día limpiar la FIFA tras la polémica que rodeó a su predecesor, Sepp Blatter, y fue miembro de un comité de reformas que estableció normas que obligan a la FIFA a publicar los salarios, las primas y las compensaciones de sus principales dirigentes.

Pero cuando llegó a su reunión en Zúrich esta semana, en medio de las acusaciones de que no declaró correctamente un "segundo salario" de 1,3 millones de libras esterlinas, los rivales seguían comprometidos con un nuevo proceso de limpieza, que empieza por apartarlo del cargo.