Una leyenda del Liverpool en construcción: el ascenso de Virgil van Dijk

En entrevista exclusiva, el ganador de Goal 50 reflexiona sobre los éxitos en los últimos 10 años de su carrera.

"Tal vez es hora de que un defensor lo gane".

Hay un destello en los ojos de Virgil van Dijk mientras dice estas palabras.

Él sabe que esta es una situación inusual, un logro inusual. No muchos defensas centrales vencieron a Cristiano Ronaldo. No muchos defensores eclipsan a Lionel Messi o Sadio Mané, Mohamed Salah o Kylian Mbappé.

Sin embargo, no muchos son como Van Dijk.

El holandés está en el campo de entrenamiento de Melwood en para recibir su premio por terminar como el número 1 en la duodécima lista anual de Goal 50.

Es el primer jugador del Liverpool en ganarlo, el primer defensor, solo el segundo jugador de la Premier League y solo el segundo jugador de .

"Muy orgulloso", dice Van Dijk, examinando su trofeo de plata. "Solo estar en ese grupo, con tantos grandes jugadores, es algo de lo que estoy orgulloso".

Se está acostumbrando a este tipo de reconocimiento, por supuesto.

En abril fue nombrado Jugador del Año de la PFA, mientras que en agosto recogió el premio al Jugador del Año de la UEFA por delante de Messi y Ronaldo. Él es también, al momento de publicar Goal 50, el favorito para ganar el Balón de Oro.

Así de bueno es. Lo suficientemente bueno como para estar al lado, o incluso por encima, de dos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Lo suficientemente bueno como para ser considerado el mejor del mundo. Lo suficientemente bueno como para ser un campeón europeo, capitán de su país, un jugador respetado y admirado en todo el mundo.

"Tal vez ahora no entiendo lo grande que es", sonríe, cuando se le pregunta sobre cómo lidiar con tal admiración. "Simplemente viene a mí y estoy absorbiendo todo".

Hace una pausa por un segundo. "Pero definitivamente habrá un momento en que me dé cuenta de lo que está sucediendo".

La modestia de Van Dijk es entrañable. Él habla de su equipo, de cómo los premios individuales no son posibles sin logros colectivos. Tiene confianza, pero no le gusta hablar de sí mismo.

Afortunadamente, Goal arregló que otros lo hicieran.

Entonces, cuando Van Dijk se sienta para su entrevista exclusiva y profunda, se reproducen varios clips en la pantalla sobre él; fantasmas de navidades pasadas, figuras que han ayudado a dar forma a su carrera, desde "un lento lateral derecho" -según sus palabras- en el Groningen hasta el Rolls Royce de la defensa central al que nos hemos acostumbrado en , y Liverpool.

"Es el mejor del mundo", dice el entrenador del Celtic Neil Lennon, dibujando una sonrisa. Lennon fue el manager que trajo a Van Dijk al Reino Unido desde Groningen en 2013, y recuerda su primer "juego de rebote" contra el Carlisle. Entonces supo que tenía a una joya.

"Intentó este regate", recuerda el irlandés. "rebasó a un par y pensó 'voy a tirar a gol'. Estaba a unos 45 metros. el balón golpeó el post y rebotó mucho más allá del área.

"Pensé: 'ese es nuestro centro-medio allí', ¿sabes?"-

Van Dijk pasaría dos temporadas en Glasgow, haciendo 115 apariciones y ganando dos títulos de liga.

"Celtic, ¡qué tiempos!", sonríe mientras un mensaje divertido de Scott Brown, el capitán de los Hoops, aparece en la pantalla. Brown y Van Dijk se convirtieron en amigos cercanos en Parkhead, el escocés de fuego le enseñó al holandés relajado la importancia de una mentalidad ganadora, de nunca conformarse con ser el segundo mejor.

"Tenía que tener eso en mi sistema", dice Van Dijk. “En cada juego que jugamos, todos esperaban que ganáramos. Y la forma en que jugamos, la mayoría de las veces teníamos el 60 por ciento de posesión del balón, y estábamos atacando todo el tiempo. Eso fue algo que nunca había experimentado en mi carrera anteriormente".

Lennon recuerda haberse preguntado "¿dónde está la trampa?" después de que su equipo de ojeadores le presentó una recopilación de 15 minutos de los mejores momentos de Van Dijk en el Groningen. Hasta el día de hoy, Lennon todavía no puede creer que los clubes más grandes de Europa lo dejaron escapar de sus redes.

"Inmediatamente estaba pensando en Rio Ferdinand", dice, aunque continúa revelando que, apenas unas semanas después de llegar al Celtic, se le preguntó a Van Dijk si alguna vez había considerado jugar en el centro del campo. "Era lo suficientemente bueno", agrega Lennon. Van Dijk, sin embargo, fue firme: él era un central, nada más.

Para 2015, era hora de mudarse a la Premier League, aunque nuevamente, los tradicionales "equipos grandes" fueron notorios por su ausencia. En cambio, fue el Southampton, dirigido por otro ex Groningen, Ronald Koeman, el que cubrió las pretensiones (11 millones de libras) del Celtic.

"Siempre fue un sueño para mí jugar en la Premier League", dice Van Dijk, mirando un clip donde Koeman se refiere a él como "El Rey".

Van Dijk conoció al padre de Koeman, Martin, en Groningen. Ronald, dice, fue un factor importante en su decisión de unirse a los Saints.

"Era el momento adecuado, y creo que también era el club correcto en ese momento", explica. "Toda la plantilla en ese momento era sobresaliente, y obviamente el entrenador jugó un papel importante en mi decisión de venir a Southampton. Aprendí mucho allí, di grandes pasos allí y siempre estaré agradecido por mi tiempo allí”.

Jay Rodríguez, su compañero de equipo en St Mary's, recuerda el debut de Van Dijk contra .

"Lo sabía entonces", le dice el delantero del a Goal. “Les dije a mis compañeros en el vestuario que este tipo era de primera clase y podía jugar en cualquier lugar.

“Probablemente podría jugar en cualquier lugar del campo y ser el mejor jugador. Es un talento increíble".

La reputación de Van Dijk se disparó en la costa sur. Fue el jugador de la temporada del Southampton en su campaña de debut y lo ayudó a llegar a la final de la Copa de la Liga en su segundo año. Para cuando llegó el verano de 2017, los grandes clubes se habían despertado. Liverpool, , y estaban dando vueltas a su alrededor.

Al final, fue el Liverpool quien ganó la carrera, aunque solo después de unos pocos meses frenéticos en los que las relaciones con el Southampton se desplomaron antes de ser reconstruidas. Van Dijk dejó en claro que Anfield era el sitio donde quería estar y, al final, consiguió su deseo, los Reds pagaron 75 millones de libras, un fichaje récord para un defensor.

"Tomé la decisión con base en muchas cosas", dice Van Dijk. "Mi [instinto] es siempre lo más importante, y el sentimiento que tuve de [Liverpool] fue muy bueno desde el primer segundo que escuché que estaban interesados.

"Los otros clubes que también estaban interesados, definitivamente estaba contento y halagado también, pero el Liverpool fue el más fuerte en múltiples factores, ya fuera el entrenador, los jugadores, todo el sistema que jugamos, los fanáticos, la cultura del club, todo el sentimiento que todos tenemos aquí, y la forma en que planeamos hacia el futuro también.

“Siempre fue importante para mí ser parte de los próximos años. He estado aquí casi dos años y hasta ahora, todo bien. Estoy feliz y contento de haber tomado la decisión de venir aquí".

"Hasta ahora, todo bien" lo resume bastante bien, en realidad. Desde la llegada de Van Dijk, el Liverpool ha cambiado de un buen equipo a uno brillante.

Ha habido dos finales de la , una campaña récord de la Premier League, aunque sin el final glorioso, y un comienzo brillante para esta. Ese título de liga, esquivo desde 1990, nunca se ha sentido más cerca.

"¿Lo esperaba?", dice Van Dijk. "No esperaba que fuera como es ahora, no. Pero no lo daré por sentado. Solo quiero que siga así".

Los videoclips siguen llegando. Mensajes de Rodríguez, de sus actuales compañeros de equipo Trent Alexander-Arnold y Gini Wijnaldum. Un clip de Klopp hablando brillantemente sobre su número 4.

Sin embargo, una pieza de material saca a relucir la emoción. Van Dijk observa un clip de Jamie Webster, el músico de Liverpudlian, actuando frente a 50,000 rojos en la Plaza Mayor de Madrid, el día de la final de la Liga de Campeones en junio. La canción que canta es de Van Dijk.

"¡Qué canción!", Dice Van Dijk, con los ojos vidriosos. “¡Qué video, en realidad! Un par de los miembros de mi familia estaban en esa multitud.

“Vi el video después del almuerzo [antes de la final]. Normalmente dormimos, pero no pude. Estaba tan emocionado que solo quería salir. ¡Y eso no me ocurre a menudo!

“¡Estaba listo para irme, quería salir, obtener el trofeo y festejar con ellos! Estoy muy orgulloso de obtener esa canción, y ese video definitivamente me da escalofríos. Es excepcional, algo increíble".

Van Dijk recuerda el momento en que supo que era un campeón europeo. Él recuerda el disparo de Divock Origi golpeando el fondo de la red, asegurando la victoria del Liverpool sobre el en el Wanda Metropolitano. Si tan solo pudiera embotellarlo, dice.

"Ese es el momento que juega en mi mente", sonríe. “Sabía que estaba hecho, y estaba acostado en el suelo. El momento real del pitido final es solo, ya sabes, lágrimas en mis ojos de tanta alegría.

"Es todo el trabajo duro que todos hicimos. Hay muchos jugadores en el equipo que no tenían el camino fácil. Algunos jugadores tienen que trabajar por lo que son, por ejemplo Robbo [Andy Robertson]. Es asombroso ver de dónde vino y dónde está ahora.

"También debería dar mucho poder a los niños que están luchando a una edad temprana, porque nunca se sabe lo que podría suceder en el futuro".

Un año antes, por supuesto, Van Dijk, Robertson y compañía habían quedado desconsolados, derrotados en la final por el en Kiev. Una experiencia dolorosa, pero que proporcionó el impulso para el éxito del año siguiente.

"Lo que sentí antes de la final en Madrid fue que no quiero pasar por esa guardia de honor y obtener mi medalla de plata", dice Van Dijk. “Ese sentimiento es el peor sentimiento que puedes tener.

“Antes del partido del Tottenham, pensé que teníamos que hacerlo, que debíamos obtener el trofeo sin importar qué. Para ganar realmente, es algo que nunca olvidará.

“No muchos jugadores en su carrera ganan la Champions League, pero en realidad lo hicimos. Creo que siempre seremos recordados en la historia de Liverpool por eso”.

Lo ha entendido bien. Solo necesita escuchar una jornada en Anfield para escuchar lo que los fanáticos del Liverpool piensan de sus héroes. La canción de Van Dijk es popular, pero Robertson, Wijnaldum, Roberto Firmino, Sadio Mane, Mo Salah, todos tienen la suya.

"¡Orgulloso, sí!", sonríe Van Dijk. "Eso es lo único que puedo decir.

"¡Estoy muy orgulloso de que con las cualidades que tenemos podamos hacer felices a tantas personas, y tal vez a veces enojadas también! Es algo que solo disfruto. Como jugadores, lo único que podemos hacer es dar todo en el campo, y eso es lo que los fanáticos también hacen por nosotros".

¿Qué pasa con el entrenador, entonces? ¿Qué pasa con el hombre que presionó por su fichaje en Liverpool, el hombre cuya combinación de gestión del hombre y perspicacia táctica ha llevado a los Reds a la cumbre? ¿Qué hay de Jurgen Klopp?

"Definitivamente tengo una conexión especial con él", dice Van Dijk. “Y siempre estaré agradecido con él por asegurarse de que llegara aquí.

"Es simplemente un entrenador fantástico y completo con un plan claro. Tiene fantásticas habilidades de gestión de jugadores. Lo hace solo por instinto, y siempre dice las cosas correctas.

"Simplemente hace clic en este momento, toda la filosofía del club, con el personal, con él, con los jugadores, es todo uno. Creo que eso es muy importante en un club de fútbol y espero que podamos lograr más cosas todos juntos".

Los signos se ven bien, en ese sentido. Liverpool encabeza la Premier League y progresa en Europa una vez más. El equipo de Klopp parece el verdadero favorito.

Mientras tanto, la repisa de la chimenea de Van Dijk necesitará extenderse. Se ha tomado su tiempo para llegar a la cima, pero su ascenso no es una sorpresa para quienes lo han visto de cerca.

"No hay mejor jugador en el mundo en este momento", dice Scott Brown. Jay Rodríguez dice que "esto es lo que estaba destinado a hacer". Pieter Huistra, quien le dio su debut profesional en Groningen, dice que su éxito ha puesto el fútbol holandés en el mapa.

Lennon, mientras tanto, va aún más lejos.

"Creo que se convertirá en uno de los mejores de todos los tiempos", dice.

¿No puede haber mayor elogio que eso, sin duda?

No está mal para 'solo' un central.