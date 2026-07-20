Una leyenda del fútbol inglés se pregunta: ¿le quitó Mbappé la Bota de Oro a Messi?

Wayne Rooney cree que Lionel Messi perdió «injustamente» la Bota de Oro del Mundial ante Kylian Mbappé.

El jugador, de 39 años, sufrió una doble decepción el domingo por la noche, ya que la selección argentina cayó 1-0 ante España en la final.

Mbappé llegaba a la final con 10 goles tras anotar el primero y el tercero de Francia en la derrota 6-4 ante Inglaterra el sábado en Miami, por el tercer puesto.

Eso obligaba a Messi a marcar dos goles para igualar los 10 de Mbappé, de 27 años, y quedar ambos con 10 tantos y 4 asistencias. Si el argentino hubiera sumado dos goles y una asistencia contra España, habría ganado la Bota de Oro.

En BBC Sport, el exdelantero inglés Wayne Rooney cuestionó esos dos tantos.

«Francia ya estaba eliminada... No deberían contar esos goles. Se cuentan, pero es injusto para Messi», afirmó.

Su excompañero en la selección inglesa, Alan Shearer, calificó el triunfo de Inglaterra sobre Francia en Florida como un partido de exhibición.

Añadió que el encuentro le pareció «un partido de homenaje» y recordó que Mbappé marcó sus dos goles tras la eliminación de Francia.

Y concluyó: «Lionel Messi juega la final del Mundial contra España, que solo ha encajado un gol, y eso es mucho más difícil».