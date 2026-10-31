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FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-MAGDEBURGAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Una leyenda del Bayern lanza una advertencia urgente a una promesa marroquí: "¡Cuidado con fichar por Múnich!"

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
W. Mohya
Marruecos
D. Hamann
Alemania
Marruecos

¿Cuál es el motivo?

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Didi Hamann, exjugador del Bayern Múnich y analista futbolístico, dio un consejo a Wael Mahia, la joven promesa de ascendencia marroquí del Borussia Mönchengladbach de 17 años, pidiéndole que no se apresure en fichar por el Bayern Múnich, pese al interés del campeón de la Bundesliga por hacerse con sus servicios, y aconsejándole que continúe en su club actual una o dos temporadas más.

Hamann, en declaraciones a la cadena "Sky", afirmó que el traspaso a Múnich en estos momentos sería prematuro para el joven jugador, y añadió: "Prefiero que se quede en Gladbach un año o dos más, sería demasiado pronto".

El analista alemán advirtió de que el fichaje de Mahia por el Bayern Múnich podría privarle de disponer de suficiente tiempo de juego, ante la fuerte competencia dentro del conjunto bávaro, lo que podría llevar al club a cederlo y situar su carrera en una fase de inestabilidad.

Hamann explicó: "Si vas a Múnich demasiado pronto y no juegas, te cederán, y entonces las cosas serán inestables. Es mejor para el jugador quedarse uno o dos años más".

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31 oct 2026

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El exjugador del Bayern considera que lo más adecuado en la etapa actual es que Mahia continúe su desarrollo con el Gladbach, sobre todo al disponer de la oportunidad de jugar con regularidad, además de contar con un entorno propicio que le ayude a desarrollar su potencial lejos de la presión de la gran competencia en Múnich.

El joven delantero disputó 7 partidos en la Bundesliga durante la presente temporada, en los que marcó dos goles y dio una asistencia, y también perforó las redes una vez en la Copa de Alemania, convirtiéndose en una de las promesas más destacadas de las filas del Gladbach.

Hamann señaló el importante papel que desempeña el entrenador Alexander Blessin en el desarrollo del jugador, y expresó su confianza en su capacidad para guiarlo de la manera adecuada, afirmando: "Ahora tiene un buen entrenador que se preocupa mucho por él, y por eso quieren renovar su contrato. Si es sensato, como dice el entrenador, firmará su contrato pronto".

Mahia está vinculado al Borussia Mönchengladbach mediante un contrato hasta 2028, mientras que su valor de mercado actual asciende a 17 millones de euros. El club trabaja para renovar su contrato de forma anticipada, evitando ejercer presiones innecesarias sobre él durante las negociaciones, que se llevan a cabo en consulta con sus padres, en un marco de confianza mutua entre ambas partes.

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