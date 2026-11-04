Una leyenda de la Premier League con 163 goles, a punto de volver al fútbol en un club de la EFL que ocupa el último puesto de la tabla cuatro meses después de una salida dramática

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El exdelantero del Tottenham Hotspur Jermain Defoe está a punto de volver a los banquillos como segundo entrenador de Karl Robinson en el Bromley, que atraviesa dificultades en la League One. El exdelantero de Inglaterra ha acordado incorporarse al cuerpo técnico del club del sur de Londres cuatro meses después de su abrupta salida del Woking, de la National League.

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El exdelantero acepta un puesto en el cuerpo técnico

Según talkSPORT, Defoe será el segundo de Robinson una vez que se concrete el nombramiento de este como sustituto de Andy Woodman, destituido el 22 de octubre. Defoe ocupa el décimo puesto en la clasificación histórica de goleadores de la Premier League, con 163 goles en 496 partidos repartidos entre seis clubes, y es el séptimo máximo goleador del Tottenham. Ambos tendrán la misión de sacar al Bromley, conocido como los Ravens, del último puesto de la tercera categoría.

Un verano convulso precedió a esta nueva oportunidad

Defoe está sin equipo desde que dejó el Woking en julio, tras menos de cuatro meses al frente y después de un enfrentamiento con el director deportivo del club. No acudió a los entrenamientos de pretemporada antes de llamar para confirmar su marcha.

Por su parte, Robinson, exentrenador del Charlton Athletic, el MK Dons y el Oxford United, fue destituido por el Salford City en junio tras perder la final del playoff de la League Two. Anteriormente había intentado fichar a Defoe para el Oxford después de que el delantero dejara el Rangers en 2022.

El entrenador destituido lamenta su abrupta salida

El Bromley también entrevistó a Ashley Cole, exentrenador del Cesena, y valoró la opción de Matt Bloomfield tras destituir a Woodman, de 55 años. Este puso fin en 2024 a los 132 años de espera del club para formar parte de la Football League, antes de llevarlo a la League One.

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En el pódcast Inside the 72, Woodman declaró: «La forma más sencilla de resumirlo es que, cuando llegué al Bromley, mi primer partido fue contra el Wealdstone y mi último partido de liga fue contra el Leicester. Estaba bastante decepcionado y bastante afectado. Sentí que me habían engañado de varias maneras.

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«Después de dedicar cinco años y medio de mi vida a un club y a una afición a los que quería de verdad y con los que me identifiqué, después de darlo todo, me dijeron “gracias” en apenas tres o cuatro minutos. Eso fue todo.

«No hay otra forma de decirlo. Esa es la verdad. Estoy decepcionado, pero así es el fútbol, ya lo sabéis. Por desgracia, nunca, jamás nos sorprende».

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La lucha por la permanencia espera a la nueva pareja

Robinson y Defoe se harán cargo de una plantilla en apuros, a tres puntos de la permanencia y con solo dos victorias en diez partidos de liga. Poner fin a una racha de seis encuentros sin ganar es la prioridad inmediata mientras el Bromley afronta su primera temporada en esta categoría. Ambos entrenadores buscarán ahora recuperar su reputación alejando al equipo del sur de Londres del peligro del descenso.