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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Una leyenda de Francia revela el error fatal de Mbappé en la carrera por el Balón de Oro

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
B. Lizarazu
K. Mbappe
España
Francia

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Continúa la polémica en torno al Balón de Oro en Francia, después de que su estrella más destacada, Kylian Mbappé, perdiera el premio por una diferencia de 28 puntos respecto a Harry Kane.

El exjugador de Francia Bixente Lizarazu analizó, en el canal Téléfoot, el motivo por el que Mbappé quedó en segunda posición, señalando las razones que quizá provocaron que perdiera los pocos votos que necesitaba para ganar el Balón de Oro.

Declaró: "Nos ofreció un Mundial espléndido; yo creía que era un líder firme de la selección francesa, que transmitía un mensaje fuerte al equipo. Pero después, con el Balón de Oro, perdió el control por completo. Eso no me gustó nada".

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Y continuó: "Derivó hacia una actitud individualista excesiva, carente de humildad, centrada en promocionarse a sí mismo y que ignora en cierto modo a los demás. Dio la impresión de ser el único importante y de que no existía nadie más. ¿Le perjudicó eso? No lo creo, porque al final la decisión estaba en manos de 100 periodistas de 100 países".

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Y añadió el exfutbolista campeón del Mundial de 1998: "Mbappé debe ahora volver a la selección francesa centrándose en el trabajo colectivo. Porque pase lo que pase, son los valores del equipo los que llevarán a Francia a ganar. Y viene de un período en el que no ha conseguido ningún título con sus clubes ni con sus selecciones nacionales".

Y lo dejó con una última idea para el futuro, donde dijo, según lo recogido por el diario Marca: "Puedes marcar muchos goles, pero tienes que ayudar a tu equipo a ganar. Eso es lo más importante".

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