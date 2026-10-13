Una leyenda africana y dos árabes: cuatro posibles candidatos para suceder a Motsepe en la presidencia de la CAF

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Interrogantes sobre los recursos de la Confederación Africana de Fútbol

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Un informe periodístico reveló este martes los nombres de los posibles candidatos a disputar las elecciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), concretamente al cargo de presidente.

El cambio de formato de la Copa Africana de Naciones ha debilitado la influencia de Patrice Motsepe como presidente de la Confederación Africana de Fútbol.

Según el diario "The Guardian", muchos dirigentes africanos han perdido la confianza en el directivo sudafricano tras el sorpresivo anuncio del regreso al formato del torneo que se celebra cada dos años, y eso solo diez meses después de la decisión de pasar a un formato cada cuatro años.

Se espera que este cambio se confirme el próximo mes de noviembre en Abiyán.

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Motsepe también anunció que no se presentará a un tercer mandato en 2029 y se comprometió a respaldar, con el apoyo unánime de las 54 federaciones africanas, la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de marzo en Marruecos.

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En este contexto, varios candidatos se preparan para sucederle, entre ellos Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol.

La lista de posibles candidatos para suceder a Motsepe incluye además a Ahmed Yahya, presidente de la Federación Mauritana; Yacine Idriss Diallo, presidente de la Federación Marfileña; y Souleiman Waberi (Yibuti).

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Mientras tanto, siguen existiendo dudas sobre los recursos económicos de la Confederación Africana de Fútbol y sobre la organización de la Copa Africana de Naciones 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda, cuya celebración en junio y julio aún no está confirmada.

Su posible aplazamiento hasta finales de año podría alterar el calendario de las competiciones europeas.