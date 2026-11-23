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El Barcelona anunció este lunes, por sorpresa, la baja de Lamine Yamal para el partido de su equipo ante el Sabah, pasado mañana miércoles, en la Liga de Campeones, por una lesión en el tobillo derecho.

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El club catalán aclaró que el joven futbolista no viajará a Bakú , aunque estará disponible para el próximo partido de Liga ante el Deportivo Alavés, el próximo domingo.

Estas novedades llegan después de que Yamal disputara el encuentro ante el Villarreal, en el que sufrió un problema en el tobillo, lo que llevó a los servicios médicos a evaluar su estado antes de tomar la decisión definitiva sobre su viaje con el equipo, sobre todo ante la cercanía del compromiso europeo.

El entrenador Hans Flick prefiere no arriesgar con su joven estrella, pese a que la lesión no se considera grave, ya que el cuerpo técnico entiende que es mejor que el jugador se pierda un partido que exponerse a que las molestias se agraven y se conviertan en un problema que lo aleje de los terrenos de juego durante más tiempo.

De este modo, Hans Flick no podrá contar con un titular en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

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El diario «Mundo Deportivo» señala que el técnico alemán se ve obligado a buscar alternativas al jugador que más minutos ha disputado con el Barcelona hasta ahora.

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Lamine ha jugado 1445 minutos, con 13 goles y 13 asistencias en todas las competiciones. Es una pieza clave en el Barcelona, que lo echará mucho de menos en la Liga de Campeones.

Adeyemi, la primera opción

La primera opción de Flick podría ser alinear a Karim Adeyemi en la banda derecha.

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El técnico alemán mantendría el esquema, con Gordon en el extremo izquierdo y Adeyemi en el perfil de su pierna menos hábil, una posición que ya ocupó durante unos minutos en la pretemporada y que conoce de su etapa en el Dortmund y el Salzburgo.

Si Flick quiere introducir algunos cambios en el once, puede desplazar a Raphinha a la banda derecha y jugar con un falso nueve como Dani Olmo.

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Con la posible sanción de Fermín López en LaLiga tras su expulsión de ayer ante el Villarreal, el futbolista andaluz podría tener más minutos en la Liga de Campeones, con Olmo como falso nueve y Raphinha en la banda derecha.

Olmo ya jugó como falso nueve el 13 de octubre, en la victoria del Barcelona por 4-1 ante el Galatasaray en Turquía.

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Jesus entra en escena

La opción de desplazar al brasileño a la banda abre la posibilidad de alinear a Gabriel Jesus como delantero centro.

El exjugador del Arsenal ganó protagonismo cuando Raphinha se lesionó el mes pasado, con dos goles ante el Getafe y el Real Betis, pero no juega desde el 3 de noviembre y no ha superado los 52 minutos en total en los últimos seis partidos.

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Por otro lado, también existe la opción de jugar con un falso extremo derecho. Fermín o Gavi ya han actuado en una de las bandas del ataque del Barcelona, aunque normalmente en la izquierda, pero también pueden adaptarse a la derecha, lo que deja espacio para las subidas del lateral.