¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Harry KaneGetty Images
SID
Traducido por

Una lesión frustró un traspaso bomba: cómo Harry Kane estuvo a punto de pasar del Bayern de Múnich al Viking Stavanger

Liga de Campeones
Bundesliga
Fichajes
H. Kane
Bayern Múnich
Stavanger
Viking vs Bayern Múnich
Viking

¿Harry Kane con la camiseta del Viking Stavanger? Lo que hoy parece impensable, en su día, al parecer, era perfectamente posible.

En 2012, el que acabaría convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Inglaterra y en una garantía de gol para el Bayern de Múnich habría sido ofrecido al Viking. Sin embargo, el fichaje se frustró en circunstancias curiosas. Así lo contó el entonces ojeador del Viking, Gary Goodchild, antes del duelo de Champions League entre su antiguo club y el equipo con más títulos de Alemania, previsto para el martes (21:00 horas/Prime Video).

«Me dijeron que podría estar interesado en venir al Viking», relató Goodchild al diario Stavanger Aftenblad sobre unos hechos ocurridos hace más de 14 años. Por entonces, «nadie» conocía a Kane. Todavía esperaba su oportunidad en el Tottenham Hotspur y había sido cedido en varias ocasiones: al Leyton Orient, al Millwall FC y, más tarde, al Norwich y al Leicester City.

«Las personas con las que hablé tenían la impresión de que una cesión a Escandinavia podría venirle bien», contó Goodchild. Así que el ojeador viajó a Inglaterra para ver en persona al prometedor Kane, que entonces jugaba de delantero en el Millwall. Pero Kane se perdió por lesión el partido al que acudió Goodchild, y el ojeador regresó sin saber más de lo que sabía al llegar.

«Poco después ya estaba en el primer equipo» del Tottenham, dijo Goodchild, «y el resto es historia». Este martes, con más de una década de retraso, Kane jugará por fin en Stavanger, aunque con la camiseta del Bayern de Múnich.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google