En 2012, el que acabaría convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Inglaterra y en una garantía de gol para el Bayern de Múnich habría sido ofrecido al Viking. Sin embargo, el fichaje se frustró en circunstancias curiosas. Así lo contó el entonces ojeador del Viking, Gary Goodchild, antes del duelo de Champions League entre su antiguo club y el equipo con más títulos de Alemania, previsto para el martes (21:00 horas/Prime Video).

«Me dijeron que podría estar interesado en venir al Viking», relató Goodchild al diario Stavanger Aftenblad sobre unos hechos ocurridos hace más de 14 años. Por entonces, «nadie» conocía a Kane. Todavía esperaba su oportunidad en el Tottenham Hotspur y había sido cedido en varias ocasiones: al Leyton Orient, al Millwall FC y, más tarde, al Norwich y al Leicester City.

«Las personas con las que hablé tenían la impresión de que una cesión a Escandinavia podría venirle bien», contó Goodchild. Así que el ojeador viajó a Inglaterra para ver en persona al prometedor Kane, que entonces jugaba de delantero en el Millwall. Pero Kane se perdió por lesión el partido al que acudió Goodchild, y el ojeador regresó sin saber más de lo que sabía al llegar.

«Poco después ya estaba en el primer equipo» del Tottenham, dijo Goodchild, «y el resto es historia». Este martes, con más de una década de retraso, Kane jugará por fin en Stavanger, aunque con la camiseta del Bayern de Múnich.