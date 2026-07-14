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Khaled Mahmoud

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Una jugada polémica enciende la semifinal del Mundial y pone al VAR en el punto de mira

Francia vs España
Francia
España
World Cup
M. Olise
Rodri
Francia
España
EE. UU.

Polémica arbitral en las semifinales del Mundial

España evitó perder a uno de sus jugadores clave en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia, en Dallas.

En una de las jugadas más polémicas, Michael Olise realizó una entrada muy violenta sobre el tobillo de Rodri, pero el árbitro del partido no mostró ninguna tarjeta al estrella de la selección francesa en esa jugada.

La cuenta «Archivo VAR» en X lo tildó de «cobardía» del VAR por no intervenir.

Añadió que el francés llegó tarde al balón y clavó la suela en el tobillo de Rodri, provocándole un esguince.

«Archivo VAR» añadió que la acción merecía la roja directa por poner en riesgo la integridad del español.

De haberse producido la expulsión, Francia habría sufrido aún más, pues España ya ganaba 1-0 gracias a un penalti transformado por Oyarzabal en el 22' tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.

El vencedor de este duelo jugará la final contra el clasificado de la otra semifinal, que disputarán mañana Argentina e Inglaterra.

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