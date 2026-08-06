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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

Una joya descubierta por Blanc: el Al-Ittihad asegura a su joven jugador con un nuevo contrato

Fichajes
Al Ittihad
M. Fallatah
L. Blanc
Arabia Saudí
Francia

El "Tigres" mantiene su actividad en el mercado de fichajes de verano

El club Al Ittihad continuó con sus fuertes movimientos durante el actual mercado de fichajes de verano, esta vez mediante la renovación del contrato de una de sus más destacadas jóvenes promesas.

El club Al Ittihad anunció este jueves la renovación del contrato de su joven jugador Mohammed Falatah por los próximos 3 años, con lo que permanecerá en el equipo hasta 2029.

Esta decisión del equipo saudí llegó para conservar a una de sus más destacadas promesas jóvenes, a quien todos auguran un futuro brillante.

Falatah fue ascendido al primer equipo hace aproximadamente dos años, concretamente en 2024, bajo la dirección del entrenador francés Laurent Blanc, cuando tenía tan solo 17 años, y este expresó su admiración por su talento.

Y a pesar de que no logró conseguir una gran oportunidad para participar en los partidos durante el periodo pasado, el nuevo entrenador alemán Jens Wissing podría contar con él, especialmente ante la evidente falta de efectivos en el centro del campo.

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Cabe recordar que el club saudí se movió con actividad durante las últimas horas, ya que completó la contratación del lateral izquierdo Fares Abedi procedente del Neom, y del centrocampista senegalés Dion Lopy procedente del Almería, después de activar la cláusula de compra en el contrato de su defensa camerunés Stephane Kayler.

El Al Ittihad se prepara para el inicio de la nueva temporada, concretamente el día 11 de agosto en curso, cuando se enfrente al Al Jazira en la ronda preliminar de la Liga de Campeones de Asia Élite.

El "Decano" comienza su andadura en la Liga Saudí el sábado 15 de agosto en curso, cuando reciba al Al Khaleej en el estadio Al Inma, en la primera jornada.

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