Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, se encuentra ahora en el centro de una polémica política que trasciende con creces su fama deportiva. Mientras sus declaraciones sobre el difunto líder chino Mao Zedong han provocado fuertes reacciones en China, el capitán de la selección francesa recibe un apoyo inesperado desde Estados Unidos.

John Moolenaar, presidente del Comité de Asuntos de China en la Cámara de Representantes estadounidense, considera que el delantero del Real Madrid no tiene ningún motivo para disculparse.

Esta intervención convierte la polémica en un nuevo capítulo de las tensiones políticas entre Washington y Pekín, según informó la cadena francesa «Foot Mercato».

Desde la publicación del polémico vídeo, en el que Mbappé calificó de dictador al líder chino, las repercusiones sobre el jugador francés se han multiplicado. Varias marcas chinas pusieron fin a su colaboración con él, la Federación China de Fútbol protestó y el grupo de medios chino exigió una disculpa pública del Real Madrid, haciendo responsable al club de las declaraciones de su jugador.

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El Real Madrid, Javier Tebas, presidente de LaLiga, y el propio Mbappé emitieron comunicados de disculpa dirigidos a China, en un intento de resolver la crisis desatada en los dos últimos días.

Esta postura contrasta profundamente con la de John Moolenaar, decidido a condenar lo que considera una rendición ante el régimen chino.

En un comunicado emitido por el Comité Selecto sobre China, el congresista republicano por el estado de Míchigan defendió con claridad al delantero francés Kylian Mbappé, al afirmar: «La estrella mundial del fútbol Kylian Mbappé no debería disculparse por haber calificado de dictador a Mao Zedong. Mao fue un dictador y causó al pueblo chino un daño muy superior a cualquier comentario que pueda hacer un futbolista».

Y añadió: «Su dictadura y sus políticas catastróficas acabaron con la vida de decenas de millones de chinos durante la Revolución Cultural, la Gran Hambruna y otras atrocidades».

John Moolenaar también dirigió sus críticas a las empresas que optaron por distanciarse del jugador para proteger sus intereses comerciales, al afirmar: «La verdadera vergüenza en esta historia son las empresas que se apresuran a pedir disculpas para poder seguir haciendo negocios en China».



