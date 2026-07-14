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FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

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Una infracción ficticia... Una jugada polémica que ensombrece el partido entre España y Francia

Francia vs España
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España avanzó a la final del Mundial tras vencer 2-0 a Francia el martes.

Mikel Oyarzabal y Pedro Porro marcaron en los minutos 22 y 58.

En el 43, el árbitro salvadoreño Iván Barton pitó falta a favor de Francia en la frontal del área tras una acción de Dembélé y Fabián, pero luego se retractó.

La cuenta «Archivo VAR» en X apuntó que Barton señaló erróneamente la falta, pero su asistente lo corrigió tras consultarle.

Además, los jugadores españoles aplaudieron la corrección del asistente.

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La final enfrentará a España con el ganador del Inglaterra-Argentina.

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