Una infracción ficticia... Una jugada polémica que ensombrece el partido entre España y Francia

España avanzó a la final del Mundial tras vencer 2-0 a Francia el martes.

Mikel Oyarzabal y Pedro Porro marcaron en los minutos 22 y 58.

En el 43, el árbitro salvadoreño Iván Barton pitó falta a favor de Francia en la frontal del área tras una acción de Dembélé y Fabián, pero luego se retractó.

La cuenta «Archivo VAR» en X apuntó que Barton señaló erróneamente la falta, pero su asistente lo corrigió tras consultarle.

Además, los jugadores españoles aplaudieron la corrección del asistente.

La final enfrentará a España con el ganador del Inglaterra-Argentina.