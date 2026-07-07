Una imagen poco habitual: Infantino iza la bandera de Egipto tras la polémica eliminación del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acaparó la atención tras la eliminación de Egipto del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos, tras ir 2-0 arriba.

Poco después, Infantino apareció en las gradas del estadio BC Place, en Vancouver, para ver el último partido de octavos, entre Suiza y Colombia.

Lo llamativo fue que portó la bandera de Egipto y se tomó varias fotos con ella, algo inusual en un estadio.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, había acusado a la FIFA de eliminar a los «Faraones» con errores arbitrales para mantener a Lionel Messi en el torneo por motivos comerciales.

Suiza avanzó a cuartos al ganar a Colombia en penaltis tras un 0-0 y ahora enfrentará a Argentina el domingo.